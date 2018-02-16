Гройсман пообещал запустить Воздушный экспресс до конца года

Правительство Украины намерено завершить строительство скоростного железнодорожного сообщения с международным аэропортом Борисполь (Воздушный экспресс) в декабре 2018 года.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Twitter.

Он также отметил, что добраться до аэропорта или в Киев можно будет за 35 минут. Стоимость билета составит 80-120 грн.

Строительство железнодорожного сообщения между столицей и аэропортом должно начаться не позже 1 июня.

Отметим, проект Воздушный экспресс включает в себя железнодорожное пассажирское сообщение между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом Борисполь. Длина маршрута (между станцией Киев-Пассажирский и аэропортом Борисполь) составит 37,4 км.