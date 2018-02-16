По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (40,222 млн и 50,864 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (36 и 60). Максимальный курс продажи доллара 27,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,50-27,51 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 96 активных заявок по доллару на сумму более 91,066 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,3000 – 1 500
27,2500 – 300
27,2500 – 20 000
27,2400 – 2 000
27,2100 – 20 000
27,2000 – 15 000
27,2000 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,0000 – 100
27,2000 – 1 000
27,2100 – 10 000
27,2200 – 10 000
27,2200 – 15 000
27,2200 – 30 000
27,2200 – 8 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.2607
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.1370
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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