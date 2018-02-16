По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (40,222 млн и 50,864 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (36 и 60). Максимальный курс продажи доллара 27,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,50-27,51 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 96 активных заявок по доллару на сумму более 91,066 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,3000 – 1 500

27,2500 – 300

27,2500 – 20 000

27,2400 – 2 000

27,2100 – 20 000

27,2000 – 15 000

27,2000 – 10 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,0000 – 100

27,2000 – 1 000

27,2100 – 10 000

27,2200 – 10 000

27,2200 – 15 000

27,2200 – 30 000

27,2200 – 8 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.2607

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.1370



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.