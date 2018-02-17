Куда больше всего ездят украинцы: от Польши до Питкэрна

За минувший год украинцы почти 26,5 млн раз выезжали за границу. Это на 1,8 млн больше, чем в 2016-м. В то же время в 2017-м к нам приезжало и больше иностранцев — 14,2 млн против 13,3 млн в 2016 году. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики. Куда ездили мы и зачем приезжают к нам, выяснила “Сегодня”.

Согласно данным Госстата, самая популярная цель вояжа у наших граждан — частная поездка. В прошлом году по своим делам из Украины выезжало 26,2 млн украинцев. Львиная доля из них пришлась на три страны — 9,9 млн человек проехалось в Польшу, 4,3 млн в Россию и 1,6 млн — в Молдову.

Ради туризма, согласно официальным данным, из страны выехала всего 121 тыс. украинцев. Получить комментарии Погранслужбы относительно этих цифр не удалось. А выглядит официальная статистика очень заниженной. Так, самой востребованной оказалась Турция, где побывало … всего 29,4 тыс. Далее — Египет (14,8 тыс.) и Болгария (12,2 тыс.). Туризм целью поездки также назвали 12,5 тыс. украинцев, отправившихся в Беларусь. Туда же в служебную поездку съездили 42,8 тыс. человек из числа 97 тысяч, покидавших Украину по командировке, согласно цифрам Госстата.

Всего за год украинцы посетили 71 страну. 406 украинцев съездили в Танзанию, 55 — Кению, а еще 7 — в Мали. Столько же побывали на британских островах Питкэрн.

Самой распространенной целью посещения Украины для иностранцев оказался частный визит — такую причину на таможне указали 13,7 млн человек. Чаще к нам приезжали молдаване (4,4 млн), белорусы (2,6 млн) и россияне (1,4 млн).

348,8 тыс. иностранцев приезжали к нам и по культуре и спорту. Чаще всего с таким мотивом в Украину ехали жители Венгрии (201,5 тыс.), румыны (97,5 тыс.) и россияне (31,1 тыс.). По одному спортсмену/культурному деятелю к нам прибыло из Зимбабве, Непала, Судана, Сингапура и Чили. В то же время почти у 89 тыс. иностранных граждан целью поездки значилась “командировка” или “дипломатическая миссия”. Больше всего дипломатов и бизнесменов Украина приняла из Беларуси (66,5 тыс.), России (7 тыс.), Турции (5,1 тыс.) и Сербии (3,1 тыс.).

Почти 39 тыс жителен других стран посещали Украину с туристической целью. Из них — 17 тыс. белорусов, 7,4 тыс. турков, 4,8 тыс. россиян, 2,7 тыс. израильтян и 1,4 тыс. немцев. Учиться к нам приехало 4,5 тыс. иностранцев. Большая часть студентов — из России (3,4 тыс.), однако украинские вузы выбрали еще и 200 граждан Марокко, 175 поляков, 79 египтян, 72 американца и два уроженца Северной Кореи.

Четыре тысячи человек пополнили наше постоянное население. Больше всего в Украину иммигрировало из РФ (2,7 тыс.), Турции (239) и Молдавии (209). В 2017-м у нас трудоустроились 2,6 тыс. иностранцев, из них 2,1 тыс. — россияне.

Всего за прошлый год у нас погостили граждане почти из 130 стран мира.