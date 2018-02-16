Google изменит систему поиска картинок для защиты авторских прав

Google убрал кнопку “Открыть в полном размере” из результатов поиска картинок, чтобы их было сложнее украсть.
Об этом сообщает The Verge.
Из поиска по изображениям Google исчезла кнопка “View image” (“Открыть в полном размере”), позволяющая открыть картинку отдельно в полном разрешении.
Теперь пользователю нужно перейти на страницу сайта с изображением, чтобы найти его там самостоятельно.
Такое решение стало балансом между удовлетворением потребностей пользователей и издателей, среди которых — крупный фотобанк Getty Images.
Напомним, Google часто критиковали за то, что пользователи могут легко красть защищённые авторским правом фотографии через поиск по картинкам.
Открыть картинку в полном размере до сих пор можно двумя способами:
- в результатах поиска изображений нажать правую кнопку мыши на фото и выбрать “Открыть картинку в новой вкладке”;
- нажать правую кнопку мыши и выбрать “Скопировать URL картинки”, после скопировать его в адресную строку.
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