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Филиппинские банки собираются использовать платежную платформу Visa на основе блокчейн

Филиппинские банки собираются использовать платежную платформу Visa на основе блокчейн

Пять филиппинских банков объединяются для совместного использования платежной платформы Visa на основе блокчейн.

Согласно Филиппинскому агентству новостей, Union Bank of the Philippines (UnionBank) будет оказывать помощь четырем неназванным банкам, создав локальную платформу на базе системы B2B Visa.

Генри Рёэль Агуда, старший исполнительный вице-президент UnionBank и главный специалист по технологиям и операциям, так прокомментировал это партнерство:

Мы совместно создаем блокчейн-платформу, которая будет использоваться этими банками.
Агуда также указал, что в будущем в программу могут войти и другие банки:

Мы хотим продолжать расти. Сейчас мы рассчитываем на 4 банка, а расширяться будем до тех пор, пока сможем поддерживать всех членов.

В ноябре 2017 года Visa запустила в тестовом режиме систему платежей совместно с блокчейн-стартапом Chain. B2B Connect предназначен для облегчения международных платежей и позволяет осуществлять платежи непосредственно между учреждениями, тем самым исключая необходимость в посредниках. В середине этого года планируется полноценный запуск системы.

Над этим проектом совместно с Visa работает американский банк Commerce Bank, Shinhan Bank из Южной Кореи и United Overseas Bank, базирующийся в Сингапуре.

По материалам Altcoin.info
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