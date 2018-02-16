Платный проезд для авто на иностранных номерах: как это сделано за границей

Украинским законодателям предложили обложить налогом владельцев автомобилей на иностранной регистрации, причем речь идет о всех — и реальных иностранцах, и тех, кто ездит на еврономерах. По замыслу главы Всеукраинской ассоциации импортеров и дилеров (ВААИД) Олега Назаренко, эти деньги должны улучшить финансирование ремонта дорог, поскольку заложенный в стоимости топлива акциз покрывает только 6,9% расходов на строительство и ремонт дорог.
Существуют две модели дорожного сбора: В Молдове берут плату со всех авто на иностранных номерах. То есть, платят и иностранцы, и местные «евробляхеры».
Стоимость «виньетки» в Молдове — 180 евро за полгода, то есть 1 евро в день. Штраф за отсутствие виньетки – от 2272 до 9090 леев (от 3 822 до 15 289 гривен).
В Латвии берут плату только с местных автомобилистов, которые ездят на авто с иностранной регистрацией. То есть, хозяин «евробляхи» условно на немецких номерах, приехавший из Литвы или Польши, платить ничего не будет.
С 1 января 2017 года налог рассчитывается по такой сетке:
Штраф за неуплату — до 400 евро каждый раз, как такую машину ловит полиция.
При этом правительство Латвии, к примеру, оставило своим гражданам легальную возможность платить существенно меньше 1000 евро в год. Местная Дирекция безопасности дорожного движения (CSSD) сообщила, что для этого авто нужно поставить в Латвии на временную регистрацию.
«Временная регистрация стоит около 80 евро, а потом платится также налог, около 200 евро, если мы говорим о средней машине. Если это машина класса люкс, джип или с мотором 6.0, то там налог может обойтись и в 700 евро. Тут каждый выбирает для себя – платить налог 1000 евро или делать временную регистрацию. В принципе, намного выгоднее сделать временную регистрацию», — сообщил местным СМИ член правления CSSD Янис Голубев.
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