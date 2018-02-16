Шесть глав разведок США призвали американцев не покупать смартфоны Huawei и ZTE

Главы шести крупнейших ведомств США призвали граждан США не пользоваться смартфонами Huawei и ZTE.
Как сообщает TheVerge со ссылкой на канал CNBC, руководители разведок выступили во время слушаний в Сенате. В группу вошли руководители ФБР, ЦРУ, АНБ и директор национальной разведки.
Во время своего выступления директор ФБР Крис Врай заявил, что иностранные компании или организации могут свободно проводить незаметный шпионаж: “Это вызывает глубокую озабоченность. Любая иностранная компания или организация, не разделяющая наших ценностей способна завоевать позиции в наших телекоммуникационных сетях. Это даёт им возможность изменять или красть информацию и проводить незаметный шпионаж”.
Разведка США уже давно опасается Huawei, которая была основана бывшим инженером из Народно-освободительной армии Китая Реном Женфейи. Основатель компании был описан политиками США как “эффективный рычаг китайского правительства”.
В 2014 всем американским правительственным ведомствам было запрещено заключать какой-либо контракт с Huawei.
Американские законодатели в настоящее время рассматривают законопроект, который запретит госслужащим вообще использовать телефоны Huawei и ZTE.
Председатель сенатской комиссии Сената Ричард Берр заявил, что “китайские телекоммуникационные компании, такие как Huawei и ZTE имеют необычайные связи с китайским правительством”. В ответ на это заявление, представитель Huawei сказал, что компании доверяют правительства и клиенты в 170 странах мира, а угроза безопасности исходит не больше, чем от любого другого поставщика.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У кого могут забрать пенсии: названо условиеВчера, 11:00 - 4367 20
Украинских водителей могут заставить заправляться биотопливомВчера, 09:00 - 4012 17
Более чем в два раза: украинцев может ждать еще одно подорожаниеВчера, 16:00 - 4835 14
Украина увеличила экспорт до $52,3 млрд (инфографика)Вчера, 12:00 - 1236 10
Российский ВТБ сворачивает бизнес в УкраинеВчера, 14:45 - 1371 9
Более чем в два раза: украинцев может ждать еще одно подорожаниеВчера, 16:00 - 4835 14
У кого могут забрать пенсии: названо условиеВчера, 11:00 - 4367 20
Украинских водителей могут заставить заправляться биотопливомВчера, 09:00 - 4012 17
В Херсоне в супермаркете дали сдачу несуществующей купюрой (фото)Вчера, 08:30 - 2892 3
Платный проезд для авто на иностранных номерах: как это сделано за границейВчера, 13:00 - 2814 5
В США сотрясение мозга уже определяют по анализу кровиПозавчера, 15:10 - 563
Роботов научили абстрактно мыслить и планировать13.02.2018, 15:10 - 1123 1
Baidu разработала алгоритм, предсказывающий популярность товаров12.02.2018, 15:10 - 1311
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанцию11.02.2018, 15:10 - 1690 2
Дрон-курьер от Airbus совершил первый тестовый полет в Сингапуре10.02.2018, 15:10 - 1573
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Російський ВТБ згортає бізнес в УкраїніОбговорення статей
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Участвуем в развитии проекта m2bomber.comРинок нерухомості
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг