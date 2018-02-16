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Шесть глав разведок США призвали американцев не покупать смартфоны Huawei и ZTE

Шесть глав разведок США призвали американцев не покупать смартфоны Huawei и ZTE

Главы шести крупнейших ведомств США призвали граждан США не пользоваться смартфонами Huawei и ZTE.

Как сообщает TheVerge со ссылкой на канал CNBC, руководители разведок выступили во время слушаний в Сенате. В группу вошли руководители ФБР, ЦРУ, АНБ и директор национальной разведки.

Во время своего выступления директор ФБР Крис Врай заявил, что иностранные компании или организации могут свободно проводить незаметный шпионаж: “Это вызывает глубокую озабоченность. Любая иностранная компания или организация, не разделяющая наших ценностей способна завоевать позиции в наших телекоммуникационных сетях. Это даёт им возможность изменять или красть информацию и проводить незаметный шпионаж”.

Разведка США уже давно опасается Huawei, которая была основана бывшим инженером из Народно-освободительной армии Китая Реном Женфейи. Основатель компании был описан политиками США как “эффективный рычаг китайского правительства”.

В 2014 всем американским правительственным ведомствам было запрещено заключать какой-либо контракт с Huawei.

Американские законодатели в настоящее время рассматривают законопроект, который запретит госслужащим вообще использовать телефоны Huawei и ZTE.

Председатель сенатской комиссии Сената Ричард Берр заявил, что “китайские телекоммуникационные компании, такие как Huawei и ZTE имеют необычайные связи с китайским правительством”. В ответ на это заявление, представитель Huawei сказал, что компании доверяют правительства и клиенты в 170 странах мира, а угроза безопасности исходит не больше, чем от любого другого поставщика.

По материалам СТРАНА.UA.
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