Цены на нефть продолжают рост на ослаблении доллара

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в пятницу на фоне ослабления доллара, пишет MarketWatch.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:00 по Киеву 16 февраля увеличилась на $0,35 (0,54%) – до $64,68 за баррель.

WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу поднялась на $0,34 (0,55%) – до $61,68 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 3 цента (0,05%), до $64,33 за баррель, а стоимость WTI выросла на $0,74 (1,2%), до $61,34 за баррель.

Доллар снижается пятую сессию подряд по отношению к другим ведущим валютам. Долларовый индекс ICE опустился в пятницу на 0,4%. Ослабление доллара является благоприятным фактором для сырьевых активов, цены которых номинированы в американской валюте, поскольку снижает стоимость этих активов для держателей других валют.

Индия в январе увеличила импорт нефти до рекорда – 4,93 млн баррелей в сутки, пишет OilPrice. Прирост относительно декабря составил 12,5%, а в годовом выражении – 13,6%.

Рынок нефти на этой неделе поддержали заявление стран-участниц соглашения ОПЕК+ и данные о товарных запасах в США, которые выросли третью неделю подряд, но меньше, чем ожидал рынок.

Вместе с тем повышение добычи сланцевой нефти в США тревожит трейдеров, и прогнозы МЭА и ОПЕК, опубликованные ранее на этой неделе, лишь усилили опасения.

“В восстановлении нефтегазовой отрасли нет окончательной уверенности”, – заявил CNBC глава старейшего банка Сингапура OCBC Сэмюэл Цзэнь.

По его словам, несмотря на оптимистичные ценовые сигналы, банки пока предпочтут сохранить осторожность.