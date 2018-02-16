Цены на нефть продолжают рост на ослаблении доллара

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в пятницу на фоне ослабления доллара, пишет MarketWatch.
Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:00 по Киеву 16 февраля увеличилась на $0,35 (0,54%) – до $64,68 за баррель.
WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу поднялась на $0,34 (0,55%) – до $61,68 за баррель.
Накануне Brent подешевела на 3 цента (0,05%), до $64,33 за баррель, а стоимость WTI выросла на $0,74 (1,2%), до $61,34 за баррель.
Доллар снижается пятую сессию подряд по отношению к другим ведущим валютам. Долларовый индекс ICE опустился в пятницу на 0,4%. Ослабление доллара является благоприятным фактором для сырьевых активов, цены которых номинированы в американской валюте, поскольку снижает стоимость этих активов для держателей других валют.
Индия в январе увеличила импорт нефти до рекорда – 4,93 млн баррелей в сутки, пишет OilPrice. Прирост относительно декабря составил 12,5%, а в годовом выражении – 13,6%.
Рынок нефти на этой неделе поддержали заявление стран-участниц соглашения ОПЕК+ и данные о товарных запасах в США, которые выросли третью неделю подряд, но меньше, чем ожидал рынок.
Вместе с тем повышение добычи сланцевой нефти в США тревожит трейдеров, и прогнозы МЭА и ОПЕК, опубликованные ранее на этой неделе, лишь усилили опасения.
“В восстановлении нефтегазовой отрасли нет окончательной уверенности”, – заявил CNBC глава старейшего банка Сингапура OCBC Сэмюэл Цзэнь.
По его словам, несмотря на оптимистичные ценовые сигналы, банки пока предпочтут сохранить осторожность.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Американцы помогут построить ядерное хранилище в ЧернобылеВчера, 12:15 - 1437 32
Укрзализныця планирует включить в цену билета услугу Wi-FiВчера, 14:15 - 1620 19
Дадим три месяца: нардеп раскрыл, что Рада уготовила владельцам еврономеровВчера, 21:30 - 5788 17
"Нибулон" спустит на воду 6 новых судов до конца годаВчера, 16:15 - 1806 12
Украинских водителей могут заставить заправляться биотопливом6 ч. назад - 2753 9
Дадим три месяца: нардеп раскрыл, что Рада уготовила владельцам еврономеровВчера, 21:30 - 5788 17
Украинских водителей могут заставить заправляться биотопливом6 ч. назад - 2753 9
В Херсоне в супермаркете дали сдачу несуществующей купюрой (фото)6 ч. назад - 2517 3
Сети АЗС продолжают снижать цены на топливоВчера, 16:30 - 2282 3
У кого могут забрать пенсии: названо условие4 ч. назад - 2231 7
В США сотрясение мозга уже определяют по анализу кровиВчера, 15:10 - 443
Роботов научили абстрактно мыслить и планировать13.02.2018, 15:10 - 1029 1
Baidu разработала алгоритм, предсказывающий популярность товаров12.02.2018, 15:10 - 1234
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанцию11.02.2018, 15:10 - 1617 2
Дрон-курьер от Airbus совершил первый тестовый полет в Сингапуре10.02.2018, 15:10 - 1504
ОщадбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Високий рівень життя у всіх країнах світу технічно...Обговорення статей
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Авторская аналитика от МОФТForex