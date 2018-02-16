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Представлен деревянный электровелосипед с автобалансировкой (видео)

Представлен деревянный электровелосипед с автобалансировкой (видео)

Словенские дизайнеры создали деревянный электровелосипед под названием Big Buddy Bike. Чтобы получить его, необходимо сделать взнос на Kikstarter в размере $3400, что соответствует цене подержанного автомобиля, пишет New Atlas.

В Словении создали деревянный электровелосипед, который способен автоматически балансироваться. Создатели считают его новым видом городского транспорта, в котором сочетаются экологичность, комфорт, скорость и уникальный дизайн.

Big Buddy можно использовать в качестве обычного балансировочного велосипеда либо, поставив ноги на подставки, — как электрический скутер. Велосипед развивает максимальную скорость 25 км/ч, питается от съемного литий-ионного аккумулятора и имеет запас хода 48 км. Чтобы полностью зарядить его, понадобится от трех до четырех часов.

За доплату в $200 велосипед может иметь уникальный рисунок на деревянной раме, напоминающей деку гитары. В ней же предусмотрено место для хранения — под удлиненным сиденьем, которое вмещает двух человек.

Весит модель порядка 30 кг и может выдержать максимальный вес 140 кг. Кроме того, если хозяин забыл, где припарковался, он может узнать местонахождение велосипеда с помощью смартфона — через систему отслеживания Chipolo.

По материалам hightech.fm
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