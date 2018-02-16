В Сиэтле убрали с улиц камеры для слежки за гражданами

Из бюджета города было выделено $150 000, чтобы подрядчик Prime Electric и рабочие муниципальных служб демонтировали с улиц Сиэтла десятки камер наблюдения и 158 «точек беспроводного доступа», пишет The Seattle Times.

В 2013 году полиция Сиэтла установила в городе камеры наружного наблюдения и сеть, способную отслеживать беспроводные устройства по всему центру. Общественность несколько лет боролась против тотальной слежки, и, наконец, добилась своего. Пресс-секретарь Управления информационных технологий Сиэтла Меган Эрб объявила, что из бюджета выделено $150 000, чтобы подрядчик Prime Electric демонтировал десятки камер наблюдения и 158 «точек беспроводного доступа» с городских улиц.

Пять лет назад Министерство внутренней безопасности США потратило $3,6 млн на установку этого оборудования, под предлогом обеспечения безопасности портов и возможности экстренного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций. Американский союз гражданских свобод (ACLU) выступил с немедленной критикой такого решения, заявив, что это нарушает право граждан на частную жизнь под предлогом заботы об их безопасности.

Постоянное наблюдение дает полиции возможность отследить ежедневный маршрут любого человека и, при желании, собрать на него компромат за пару часов. И не только полиции, но и злоумышленникам, которые могут взломать эту систему и, например, поймать конкурента по бизнесу на супружеской измене, чтобы потом шантажировать. В качестве доказательства можно предъявить запись, как он входит в отель в обеденный перерыв. И подкрепить эти кадры данными слежения за беспроводными устройствами.

К счастью, идея тотальной слежки так и не воплотилась в жизнь. Систему сначала просто отключили, а теперь ее демонтируют. По словам Эрб, это должны были сделать на несколько месяцев раньше, но муниципальные службы не успевали из-за рабочей текучки. Ненужные камеры отдадут ведомствам, у которых есть право на их установку — например, Департаменту транспорта Сиэтла.

Это уже не первая победа правозащитников над правоохранительными органами. В 2013 году им удалось запретить использование полицейских дронов в городе, которые точно так же закупили на бюджетные деньги и собирались использовать для слежки за потенциальными преступниками.

Тем не менее проблема защиты приватности стоит по-прежнему остро. Полиция и технологические гиганты используют алгоритмы, которые собирают персональные данные без нашего ведома. И неизвестно, каким образом безобидные, на первый взгляд, сведения, могут использовать против нас. «Допустим, кто-то продаст базу данных по штрафам за превышение скорости страховым компаниям. И вам потом повысят стоимость полиса страхования жизни, поскольку вы будете числиться в „группе риска“, даже не подозревая об этом», — объяснил представитель вашингтонского подразделения ACLU Шанкар Нараян.

В 2017 году все городские службы обязали информировать население о своих технологиях наблюдения, подробно разъясняя принципы их работы и необходимость их использования. После чего Городской Совет будет решать, не нарушает ли их применение права и свободы человека. На сегодня выявлено 28 различных технологий, начиная от примитивной системы наблюдения Департамента транспорта и заканчивая базой данных полиции, которая использует в своей работе самые продвинутые алгоритмы. В марте Городской Совет приступит к подробному изучению всех этих технологий.

«Если власти хотят внедрить подобные методы для обеспечения нашей безопасности, им придется сначала ответить на неудобные вопросы, — заявил основатель Коалиции Конфиденциальности Сиэтла Фил Моцек. — Надеюсь, необходимость демонтировать все камеры послужит им хорошим уроком».