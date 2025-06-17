Какие бренды автомобилей чаще всего дарят в Украине в 2025 году — Finance.ua

Какие бренды автомобилей чаще всего дарят в Украине в 2025 году Сегодня 21:04 — Технологии&Авто

Какие бренды автомобилей чаще всего дарят в Украине в 2025 году

За 5 месяцев 2025 года украинцы подарили более 10 тысяч транспортных средств — и это только по официальным регистрациям.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Чаще всего дарят легковушки — 80% таких операций были связаны именно с ними. Грузовики заняли здесь 12%, полуприцепы — 3%, мотоциклы — 2%. Остальное — прицепы и автобусы.

То есть, 4 из 5 подарков — легковые авто, как и полагается на праздник. Но случались и экзотические дары: кто-то получил автобус, а кто-то — полуприцеп.

Самые популярные марки и бренды, которые дарят

Среди топ-брендов — классика украинского автодушевного выбора:

Volkswagen — 10,5%;

Mercedes-Benz — 7,0%;

Toyota — 7,0%;

BMW — 6,6%;

Renault — 5,4%;

Audi, Ford, Nissan, Hyundai, Skoda — по 3−5%.

При этом средний возраст подаренных транспортных средств составил 12 лет.

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Топ-8 моделей «в подарок»:

Volkswagen Passat;

Toyota Camry;

Skoda Octavia;

VW Golf, Touareg, Tiguan;

BMW X5;

Mazda CX-5;

Audi A4;

Nissan Rogue.

Специалисты отмечают, что в Украине больше всего дарят машины с традиционными бензиновыми моторами — более 38% всех случаев. На втором месте дизель — 34%. Третье место заняли версии, оснащенные ГБО — 13,5%, как типичный «украинский ответ» на дорогой бензин.

Электромобили как отдельная категория пока не прорываются в топ — их всего 5,4% среди подаренных авто. Вместе с гибридами разных типов это число вырастает до примерно 9%.

«То есть почти каждый десятый подаренный транспорт имел хотя бы частичный электрический привод — и это уже заметная тенденция, хоть и не массовый выбор», — пишут в ИИА.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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