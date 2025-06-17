Какие бренды автомобилей чаще всего дарят в Украине в 2025 году — Finance.ua

Какие бренды автомобилей чаще всего дарят в Украине в 2025 году
За 5 месяцев 2025 года украинцы подарили более 10 тысяч транспортных средств — и это только по официальным регистрациям.
Об этом сообщает Институт исследований авторынка.
Чаще всего дарят легковушки — 80% таких операций были связаны именно с ними. Грузовики заняли здесь 12%, полуприцепы — 3%, мотоциклы — 2%. Остальное — прицепы и автобусы.
То есть, 4 из 5 подарков — легковые авто, как и полагается на праздник. Но случались и экзотические дары: кто-то получил автобус, а кто-то — полуприцеп.
Самые популярные марки и бренды, которые дарят
Среди топ-брендов — классика украинского автодушевного выбора:
- Volkswagen — 10,5%;
- Mercedes-Benz — 7,0%;
- Toyota — 7,0%;
- BMW — 6,6%;
- Renault — 5,4%;
- Audi, Ford, Nissan, Hyundai, Skoda — по 3−5%.
При этом средний возраст подаренных транспортных средств составил 12 лет.
Топ-8 моделей «в подарок»:
- Volkswagen Passat;
- Toyota Camry;
- Skoda Octavia;
- VW Golf, Touareg, Tiguan;
- BMW X5;
- Mazda CX-5;
- Audi A4;
- Nissan Rogue.
Специалисты отмечают, что в Украине больше всего дарят машины с традиционными бензиновыми моторами — более 38% всех случаев. На втором месте дизель — 34%. Третье место заняли версии, оснащенные ГБО — 13,5%, как типичный «украинский ответ» на дорогой бензин.
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Электромобили как отдельная категория пока не прорываются в топ — их всего 5,4% среди подаренных авто. Вместе с гибридами разных типов это число вырастает до примерно 9%.
«То есть почти каждый десятый подаренный транспорт имел хотя бы частичный электрический привод — и это уже заметная тенденция, хоть и не массовый выбор», — пишут в ИИА.
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