Какие бренды автомобилей чаще всего дарят в Украине в 2025 году — Finance.ua
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Какие бренды автомобилей чаще всего дарят в Украине в 2025 году

Технологии&Авто
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Какие бренды автомобилей чаще всего дарят в Украине в 2025 году
Какие бренды автомобилей чаще всего дарят в Украине в 2025 году
За 5 месяцев 2025 года украинцы подарили более 10 тысяч транспортных средств — и это только по официальным регистрациям.
Об этом сообщает Институт исследований авторынка.
Чаще всего дарят легковушки — 80% таких операций были связаны именно с ними. Грузовики заняли здесь 12%, полуприцепы — 3%, мотоциклы — 2%. Остальное — прицепы и автобусы.
То есть, 4 из 5 подарков — легковые авто, как и полагается на праздник. Но случались и экзотические дары: кто-то получил автобус, а кто-то — полуприцеп.

Самые популярные марки и бренды, которые дарят

Среди топ-брендов — классика украинского автодушевного выбора:
  • Volkswagen — 10,5%;
  • Mercedes-Benz — 7,0%;
  • Toyota — 7,0%;
  • BMW — 6,6%;
  • Renault — 5,4%;
  • Audi, Ford, Nissan, Hyundai, Skoda — по 3−5%.
При этом средний возраст подаренных транспортных средств составил 12 лет.
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  • Volkswagen Passat;
  • Toyota Camry;
  • Skoda Octavia;
  • VW Golf, Touareg, Tiguan;
  • BMW X5;
  • Mazda CX-5;
  • Audi A4;
  • Nissan Rogue.
Специалисты отмечают, что в Украине больше всего дарят машины с традиционными бензиновыми моторами — более 38% всех случаев. На втором месте дизель — 34%. Третье место заняли версии, оснащенные ГБО — 13,5%, как типичный «украинский ответ» на дорогой бензин.

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Электромобили как отдельная категория пока не прорываются в топ — их всего 5,4% среди подаренных авто. Вместе с гибридами разных типов это число вырастает до примерно 9%.
«То есть почти каждый десятый подаренный транспорт имел хотя бы частичный электрический привод — и это уже заметная тенденция, хоть и не массовый выбор», — пишут в ИИА.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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