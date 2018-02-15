Водителям упростили оформление автогражданки

Нацкомфинуслуг внесла изменения в Положение об особенностях заключения договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Так, для заключения электронного договора владелец ТС вносит сведения, необходимые для заключения такого договора, через информационно-телекоммуникационную систему (ИТС), что является заявлением на страхование.

Страховщик на основании полученного заявления формирует предложение заключить такой договор в форме проекта страхового полиса. Проект регистрируется в единой централизованной базе данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных ТС. Страховщик направляет предложение владельцу транспортного средства через ИТС, которое действует до окончания суток, в которых было сформировано.

МТСБУ определяет перечень сведений, необходимых для заключения договора, и публикует его на своем сайте.

Владелец ТС подтверждает принятие предложения и подписывает внутренний электронный договор страхования через ИТС в соответствии с законодательством, регулирующим организационно-правовые основы деятельности в сфере электронной коммерции.

После этого страховщик регистрирует страховой полис в единой базе данных и направляет владельцу ТС подтверждение совершения электронной сделки. Одновременно страховщик предоставляет в бумажной или электронной форме перечень его представителей, уполномоченных выполнять функцию по обработке претензий в АР Крым, областях, городах Киеве и Севастополе, специальный знак и бланк уведомления о ДТП.

Соответствующие изменения предусмотрены распоряжением Нацкомфинуслуг от 31 августа 2017 года № 3631, которое вступило в силу 7 февраля.