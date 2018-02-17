IBM призвала правительство США переходить на блокчейн

Компания отмечает, что правительству США нужно понять, что блокчейн — это нечто большее, чем технология, стоящая за криптовалютами. По мнению представителей компании, блокчейн-технологии помогут чиновникам сэкономить деньги и время, при этом уровень безопасности правительственных данных возрастет, пишет Сomputer World.
Заинтересованность руководства США в блокчейне выгодна в первую очередь самой IBM. Компания находится в расширяющемся списке тех, кто предлагает блокчейн как сервис (BaaS). Такой подход позволяет организациям испытать возможности блокчейна без развертывания глобальных исследований и привлечения исследовательских бюджетов.
На заседании правительственного Комитета по науке, космосу и технологиям представитель IBM Джери Куомо заявил, что блокчейн сегодня является «трансформирующей» технологией. Только IBM в данный момент участвует в 400 проектах из самых разных областей — от медицины до финансов. Куомо считает неправильным, что при всеобщем интересе и со стороны мирового сообщества, и со стороны местного бизнеса правительство США абстрагируется от ситуации. Он посоветовал государству не только активнее обсуждать тему, но и внедрять блокчейн-решения в свою работу.
Дальше он представил примеры внедрения технологии по всему миру. В первую очередь указывалось на то, что с ее помощью можно упростить все бюрократические процедуры, снизить их стоимость и повысить безопасность и защищенность самых разных данных. При этом в IBM посоветовали не принимать излишне жестких регулирующих норм по блокчейну, потому что они могут полностью остановить развитие. При этом Куомо отметил, что шумиха вокруг технологии часто мешает настоящему развитию и определению стоящих проектов. Отдельные ответвления, например, смарт-контракты особенно нуждаются в участии государства, чтобы ввести их в правовое поле.
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