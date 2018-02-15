Экономика Украины выросла на 2,2% в 2017 году

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2017 году составил 2,2% против 2,3% за 2016 год.
Такие данные сообщило Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) со ссылкой на оперативную оценку Государственной службы статистики (Госстат).
“Среди положительных факторов: высокая потребительская активность, активное строительство и расширение присутствия на рынках ЕС”, – добавили в МЭРТ.
Отметим, ранее Госстат сообщил, что в 2017 году поквартальный рост ВВП постепенно замедлялся – с 2,5% в первом квартале до 2,3% во втором и 2,1% – в третьем, и 1,8% в последнем, четвертом квартале.
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