Экспорт украинских товаров в ЕС впервые превысил довоенный уровень

Экспорт украинских товаров в ЕС в 2017 году вырос на 29,9% и составил 17,5 миллиарда долларов, что составляет 40,5% от всего объема продаж украинских товаров за границу.
Такие данные обнародованы на сайте Госстата.
Наибольшими темпами выросли объемы украинского экспорта в Бельгию (на 81,4%), Нидерланды (на 68,5%) и Латвию (на 54,7%).
Среди стран ЕС наибольший объем украинских товаров экспортируется в Польшу – на сумму 2,7 млрд долларов. Вместе с тем, темпы роста экспорта в Польшу ниже средних – только 23,8%.
На 28% вырос украинский экспорт в Италию (2,5 млрд долларов), на 23,2% – в Германию (1,7 млрд долларов) и на 26% – в Венгрию (1,3 млрд долларов).
Одновременно импорт товаров из Европейского Союза вырос на 21,3% – до 20,7 млрд долларов.
В целом украинский экспорт в 2017 году вырос на 19%, достигнув 43,2 млрд долларов. Импорт вырос на 26,4%, до 49,6 млрд долларов.
Наибольший объем украинских товаров традиционно экспортируется в Россию – ее составляющая в структуре украинского экспорта составляет 9,1%. Туда продано товаров на сумму 3,9 млрд долларов, рост в 2017 году составил 9,6%.
На втором месте – Польша, на третьем – Турция (2,5 млрд долларов, рост – на 28%). Также в топ-10 ключевых рынков сбыта украинских товаров входят Италия, Индия (2,2 млрд долларов), Китай (2 млрд долларов, 11,3%) и Египет (1,8 млрд долларов), Германия и Нидерланды (1,6 млрд долларов).
Благодаря высоким темпам роста в прошлом году объем экспорта в ЕС впервые превысил уровень 2013-го (16,7 млрд долларов) и 2014-го (17 млрд долларов) годов.
Общий объем украинского экспорта пока достиг лишь 68% от уровня 2013 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Более чем в два раза: украинцев может ждать еще одно подорожаниеВчера, 16:00 - 6463 17
В Siemens заверили, что "крымская история" больше не повторится - КлимкинВчера, 21:45 - 505 13
Российский ВТБ сворачивает бизнес в УкраинеВчера, 14:45 - 1770 10
Может пригодиться: переговоры Беларуси и МВФ законсервированыВчера, 20:30 - 414 7
Слишком мало платят: эксперты советуют украинцам просить повышения зарплаты на 15-20%5 ч. назад - 1219 6
Более чем в два раза: украинцев может ждать еще одно подорожаниеВчера, 16:00 - 6463 17
АЗС массово снижают цены на бензин и газВчера, 15:45 - 3048 2
Шесть глав разведок США призвали американцев не покупать смартфоны Huawei и ZTEВчера, 22:00 - 2189
Физики из МТИ открыли новую форму света13 ч. назад - 1295
Суд арестовал ТЦ «Магелан»Вчера, 15:15 - 1240 1
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипе14 мин. назад
В США сотрясение мозга уже определяют по анализу кровиПозавчера, 15:10 - 612
Роботов научили абстрактно мыслить и планировать13.02.2018, 15:10 - 1169 1
Baidu разработала алгоритм, предсказывающий популярность товаров12.02.2018, 15:10 - 1348
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанцию11.02.2018, 15:10 - 1739 2
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Російський ВТБ згортає бізнес в УкраїніОбговорення статей
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Смысл открытия депозита в гривне?Банківські депозити