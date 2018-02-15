Сети АЗС продолжают снижать цены на топливо

С 14 по 15 февраля некоторые сети АЗС снизили цены на дизельное топливо и бензины.
Об этом сообщает enkorr.
В частности, сеть Glusco снизила цены на все виды топлива на 20 коп./л: А-92 – до 29,35 грн/л, А-95 – до 30,35 грн/л, А-95+ – до 31,35 грн/л, ДТ – до 27,85 грн/л.
В сети “БРСМ Нафта” дизтопливо подешевело на 10 коп./л, а на станциях “Фактор” – на 30 коп./л.
Бензины марок А-92 и А-95 на станциях “Автотранс” подешевели на 10 коп./л: до 28,48 грн/л и 28,99 грн/л, соответственно.
Цены на топливо в розничных сетях начали дешеветь 12 февраля. Этому способствовало снижение цен на нефть и укрепление курса гривны.
С 12 по 13 февраля ряд сетей АЗС снизили цены топлива в пределах 50 копеек за литр.
С 13 по 14 февраля ряд сетей АЗС снизили цены топлива от 0,06 копейки до 1,02 гривны за литр.
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