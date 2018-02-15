Google выпустит чатбот, который будет отвечать за вас в мессенджерах

Система Reply будет предлагать несколько вариантов ответов на стандартные вопросы, чтобы вы не тратили время на их набор.
Кроме того, чатбот сможет автоматически отвечать: “Я за рулем”, чтобы не отвлекать вас во время поездок, и даже рассчитывать приблизительное время в дороге, ориентируясь по геолокации телефона, пишет Next Web.
Google работает над созданием чатбота, который будет отвечать на простые сообщения в мессенджерах вместо вас. Лаборатория компании Area 120 тестирует новую систему под названием Reply, которая пока совместима только с Android, но в конечном итоге будет работать на Hangouts, Allo, WhatsApp, Facebook Messenger, Android Messages, Skype, Twitter и Slack.
Принцип простой: чтобы не отвлекать вас от работы или вождения машины, на сообщение вроде: “Привет, как дела?” – чатбот будет автоматически предлагать заранее написанные варианты ответов, вроде: “Хорошо, спасибо, ты как?”.
На сообщения: “Ты уже в ресторане?” бот предложит ответить: “Скоро буду”, “Да, я здесь”, “Уже давно” и так далее. Смысл в том, чтобы не тратить время на набор сообщений, не несущих особой смысловой нагрузки, а отвечать на них в одно касание.
Такими примитивными функциями Reply не ограничится. Разработчики хотят создать режим “Не беспокоить”, который будет автоматически включаться, когда вы ведете машину. Вы не будете получать уведомления о сообщениях, а бот будет сам отвечать вашим собеседникам: “Я за рулем, напиши позже”.
При этом срочные сообщения вроде: “Ты где? Мы тебя ждем уже полчаса” будут отображаться, даже если ваш телефон на “паузе”.
Еще одна интересная функция – это “умные ответы”. Приложение, ориентируясь на геолокацию телефона и ваш любимый вид транспорта, сможет предлагать ответ на вопрос: “Когда ты приедешь домой?” с точностью до минуты.
Также в Reply можно будет поставить режим “Отпуск”, чтобы он автоматически отвечал на какие-то несложные сообщения по работе, сверяясь с вашим календарем. Дата выхода нового приложения пока не разглашается – она еще на ранних стадиях тестирования.
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