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Дадим три месяца: нардеп раскрыл, что Рада уготовила владельцам еврономеров

Дадим три месяца: нардеп раскрыл, что Рада уготовила владельцам еврономеров

В Украине владельцам транспортных средств с иностранной регистрацией предлагают три месяца амнистии для растаможки своих авто.

Об этом заявил заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат фракции “Народный фронт” Юрий Вознюк.

“В нашем комитете есть идея о внесении изменений в закон, согласно которой вы можете растаможить автомобили до 2010 года выпуска по низким ставкам акциза и пошлины. Есть такая идея, чтобы сделать амнистию для людей, которые имеют еврономера. Чтобы они имели возможность за три месяца растаможить свои авто и ездить дальше”, – заявил он.

По его словам те, кто не успеет растаможить авто на иностранной регистрации, будут вне закона.

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“Кто не успел, ну, тот не успел! Такая идея в комитете есть на данное время. Думаю, что пока еще активисты об этой идее не знают. Но она крутится в голове у нас. И думаю, что эта идея реализуется в ближайшее время в виде изменений в законопроект”, – добавил он.

По материалам PolitekA
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