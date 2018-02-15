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Выплаты вкладчикам банка "Михайловский" будут возобновлены через автоматизированную систему выплат

Выплаты вкладчикам банка "Михайловский" будут возобновлены через автоматизированную систему выплат

Фонд гарантирования вкладов сообщает, что принимает меры по организации процесса выплат средств вкладчикам ПАО “Банк Михайловский” через автоматизированную систему выплат.

Об этом говорится на сайте Фонда гарантирования.

В связи с чем, с 15 февраля 2018 года возмещения гарантированных сумм вкладчикам будут временно приостановлены.

Выплаты будут возобновлены после включения реестра возмещений вкладчикам ПАО «Банк Михайловский» в Автоматизированную систему выплат Фонда гарантирования.

По материалам Finance.UA
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