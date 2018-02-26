Валерия Лошадкина: увольнение по собственному желанию без проблем

В этой колонке постараюсь объяснить, как и когда вам обязаны предоставить расчет в случае увольнения по собственному желанию и в чем особенность увольнения материально-ответственного лица.

Под «увольнением по собственному желанию» подразумевается расторжение трудового договора, заключенного на неопределённый срок, по инициативе («желанию») работника, что предусмотрено ст. 38 КЗоТ Украины.

Первое, от чего отталкивается работодатель при принятии решения об увольнении работника, – сроки и порядок такого увольнения – это заявление работника об увольнении с работы по собственному желанию. Такое заявление составляется на имя руководителя и собственноручно работником. В заявлении указывается причина увольнения, желаемая дата увольнения, а также дата его составления и подпись работника.

Судебная практика свидетельствует, что принятие и расторжение трудового договора на основании заявления работника без указания даты и причины увольнения, может быть основанием для признания такого увольнения незаконным в судебном порядке.

В случае, если работник указал причину увольнения «по собственному желанию», то такое увольнение называется «беспричинным» и о нем работник должен письменно предупредить работодателя за две недели.

Если сотрудник не продолжил работу после истечения двухнедельного срока предупреждения или не отозвал свое заявление, то трудовой договор считается расторгнутым.

В таком случае, работодатель обязан уволить работника, выдать ему трудовую книжку и провести соответствующие расчеты. Днем увольнения будет дата по истечении двухнедельного срока предупреждения, который исчисляется с момента получения работодателем письменного предупреждения (заявления).

Расторжение договора по собственному желанию работника может быть и до истечения двухнедельного срока. Основанием для такого расторжения договора является заявление работника об увольнении с работы по собственному желанию, обусловленному невозможностью продолжения работы по уважительной причине (зачисление в учебное заведение; переезд на новое место проживания; принятие на работу по конкурсу или по другим уважительным причинам).

В таком случае работодатель обязан расторгнуть трудовой договор с работником по его собственному желанию в сроки, указанные в заявлении, и выдать приказ, в котором причина и дата увольнения должны быть четко сформулированы.

Из судебной практики следует, что увольнение работника в день подачи им «беспричинного» заявления об увольнении с работы по собственному желанию может быть признано судом незаконным.

Также, существует судебная практика, которая предусматривает право работодателя уволить работника с занимаемой должности по его просьбе раньше истечения двухнедельного срока предупреждения и без уважительных причин. Такое увольнение обусловлено достижением договоренности между сторонами трудового договора.

В свою очередь, суды обращают внимание, что такая договоренность между сторонами не означает расторжение договора по согласию сторон, причиной такого расторжения все так же остаётся инициатива работника (ст. 38 КЗоТ Украины).

В обоих вышеуказанных случаях днем увольнения будет дата, указанная работником в заявлении.

На законодательном уровне также закреплено право работника расторгнуть договор по собственному желанию в установленный ним срок, если работодатель не выполняет законодательство о труде, условия коллективного договора и трудового договора. Указания на такие нарушения должны быть подтверждены документально. При отсутствии таких доказательств и действительных нарушений, работодатель может уволить работника по истечении двухнедельного срока.

Обращаю внимание, на то, что увольнение работника на вышеуказанных основаниях (ч. 3 ст. 38 КЗоТ Украины) тянет за собой выплату ему выходного пособия в размере, предусмотренном коллективным договором, но не меньше трехмесячного среднего заработка.

Вышеизложенное свидетельствует, что срок расторжения договора по собственному желанию работника и его правовые последствия зависят от причин, которые побудили работника к его расторжению и которые он определяет самостоятельно.

Работодатель, в свою очередь, принимает решение об увольнении работника, сроках и порядке такого увольнения на основании заявления работника и с учетом норм законодательства о труде.

При увольнении работника по собственному желанию работодатель производит расчёт в день его увольнения (последний рабочий день) и выплачивает все причитающиеся ему суммы, а именно:

заработную плату за фактически отработанное время;

компенсацию за неиспользованные дни ежегодного отпуска.

В случае прекращения трудового договора по ч. 3 ст. 38 КЗоТ Украины, работодатель обязан выплатить, помимо вышеуказанных сумм, выходное пособие в размере, предусмотренном коллективным договором, но не меньше трехмесячного среднего заработка.

Нарушение сроков проведения расчёта с работником по вине работодателя тянет за собой обязанность работодателя выплатить работнику его средний заработок за всё время задержки по день фактического расчёта. В случае спора о размере таких выплат, работодатель должен выплатить работнику не оспариваемую им сумму.

При выявлении данного нарушения инспекцией по труду, последней будут применены финансовые санкции к предприятию в виде штрафа в размере 11 169 грн.

О перечисленных суммах работодатель должен письменно уведомить работника.

Законодатель предусматривает иной срок выплат причитающихся сумм работнику, если в день увольнения он отсутствовал на работе, а именно: не позднее следующего дня после предъявления работником требования об этом.

Однако, если выплата сумм планируется путем перечисления на карточку работника, то рекомендуем не ждать требования работника, а провести с ним расчет в день увольнения. Это позволит минимизировать риски применения к предприятию и работодателю санкций.

Обращаю внимание, что, кроме проведения расчета, работодатель в день увольнения обязан ознакомить работника с приказом об увольнении под расписку и выдать работнику трудовую книжку. О получении трудовой книжки работник расписывается в Книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

Правила увольнения материально ответственного работника по собственному желанию такие же, как и для других работников. Однако, при увольнении такого работника необходимо учесть некоторые нюансы такого увольнения.

Напомню, что работник несет полную материальную ответственности в случае, когда между ним и работодателем заключен договор о полной материальной ответственности. Такой договор заключается только с теми работниками, занимаемая должность которых указана в Перечне, утвержденном постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 28 декабря 1977 г. № 447/24. На законодательном уровне предусмотрены и иные случаи полной материальной ответственности работника.

В день увольнения материально ответственного работника, он должен передать материальные ценности, за которые он несет ответственность, по акту приема-передачи другому работнику.

При смене материально ответственного лица необходимо обязательно провести инвентаризацию материальных ценностей, которые передаются. Такая инвентаризация проводится в день приема-передачи материальных ценностей.

Порядок, сроки проведения инвентаризации, ответственные за ее проведения определяются приказом. Проведение такой инвентаризации необходимо для защиты финансовых интересов предприятия.

В случае, если во время проведения инвентаризации буде выявлено недостачу или повреждение материальных ценностей, переданных работнику, предприятие будет иметь основание для возмещения убытков, нанесенных таким работником.

Для принятия материальных ценностей желательно назначить работника из числа лиц такой же категории персонала и заключить с ним договор о полной материальной ответственности.

Если нет такой возможности, то нужно приказом временно назначить работника, на которого будут возлагаться обязанности приема материальных ценностей.

После принятия на работу нового работника и назначения его материально ответственным лицом, временно назначенный работник передает полученные материальные ценности новому работнику.

Осуществление вышеуказанных действий позволит обеспечить предприятию сохранность его имущества и активов.

Организация передачи материальных ценностей материально ответственным работником ложится на плечи работодателя. Несвоевременная передача работником таких ценностей не является основанием для перенесения сроков увольнения работника.

Валерия Лошадкина, юрист корпоративной практики АО «Вдовичен и партнеры»