Польша намерена построить газопровод в противовес "Северному потоку-2"

Польская партия “Право и справедливость” собирается осуществить проект Baltic Pipe, который подразумевает строительство собственного газопровода по дну Балтийского моря в протест против строительства газопровода “Северный поток-2” из России в Германию. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
“Проект Baltic Pipe будет вести от польского побережья в Данию и позволит государственной польской газотранспортной компании Gaz-System подключиться к норвежской сети газопроводов”, — говорится в сообщении.
В конце прошлого года польская государственная нефтегазовая компания PGNiG на 15 лет зарезервировала мощности газопровода на сумму более двух миллиардов долларов. Ветка газопровода пропускной способностью 10 миллиардов кубометров в год должна вступить в строй в 2022 году. Она достигнет польского побережья у города Свиноуйсьце, где также расположен портовый терминал по приему сжиженного газа.
Окончательное решение о строительстве должно быть принято в 2018 году.
Польша выступает против строительства “Северного потока-2”. Она просила США распространить санкции на строительство газопровода и согласовала совместное с Украиной письмо в ЕС насчет недопустимости реализации “Северного потока”.
Старт строительства газопровода “Северный поток-2” запланирован на 2018 г. Проект предусматривает строительство 3-й и 4-й веток балтийской магистрали с доведением ее мощности до 110 млрд куб. м в год. Газ “Северного потока-2” должен прийти в австрийский Баумгартен. Запуск “Северного потока-2” является частью проекта “Газпрома” на пути отказа от украинского транзита.
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