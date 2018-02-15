Экспорт товаров из Донецкой области в 2017 году увеличился почти на треть

В 2017 году валютные поступления от экспорта товаров из Донецкой области (без учета части зоны проведения антитеррористической операции) составили 4,4 млрд.долл. США, что на 29,2% больше, чем в предыдущем году. Однако за последние четыре года этот показатель уменьшился в 2,8 раза (в 2013 году было экспортировано товаров на 12,4 млрд.долл.).

Донецкая область обеспечила в 2017 году 10,2% валютных поступлений от экспорта товаров в целом по Украине и заняла третье место после города Киева и Днепропетровской области (до 2014 года регион стабильно находился на первом месте).

В 2017 году предприятия Донецкой области вывозили продукцию в 115 стран мира (в 2016 году – в 105 стран, в 2013 году – в 141 страну).

На первом месте – Италия, куда за год экспортировано товаров на 1055,9 млн.долл., что на 48,2% больше, чем в 2016 году, и составило 23,8% общего объема. Экспорт всех товаров на европейский рынок увеличился в 2017 году по сравнению с предыдущим годом на 27,9%. От поставок товаров в страны Европы получено почти половину (49,1%) всей валютной выручки. Для сравнения: четыре года назад этот показатель составлял 26,2%. Вместе с тем в долларовом эквиваленте экспорт товаров на европейский рынок по сравнению с 2013 годом сократился на треть.

Валютные поступления от экспорта товаров в Российскую Федерацию, которая продолжала занимать второе место, увеличились в 2017 году по сравнению с предыдущим годом на 22,1% и составили 716,9 млн.долл., или 16,2% общего объема. По сравнению с 2013 годом экспорт товаров в Россию уменьшился в 3,4 раза.

Ухудшились возможности для конкуренции на традиционных азиатских рынках сбыта. Хотя в 2017 году валютная выручка от экспорта товаров в страны Азии увеличилась на 14,3%, по сравнению с 2013 годом она уменьшилась в 4,7 раза, а ее удельный вес в областном объеме экспорта снизился за этот период с 26,9% до 15,9%. Поставки товаров в Турцию, которая всегда была важным торговым партнером Донецкой области, в 2017 году сократились по сравнению с предыдущим годом на 7,9%, а против 2013 года – в 3,8 раза, составив 324,9 млн.долл, или 7,3% общего объема (в 2013 году – 9,9%).