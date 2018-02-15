Baidu сообщит о росте доходов за четвертый квартал

Ожидается, что во вторник китайская интернет-компания Baidu Inc представит свой отчет о доходах за четвертый квартал после закрытия рынка. Акции компании резко выросли в цене за прошлый год после того, как ее бизнес успешно укрепился и продолжал демонстрировать позитивный прогноз, несмотря на растущую конкуренцию на рынке.

Сильный прогноз

В течение первых трех кварталов 2017 года доходы Baidu достигли 17-процентного роста, достигнув отметки в 61,3 млрд юаней ($9,3 млрд). Доход компании до вычета налогов также вырос на 38% до 16,5 млрд юаней, и большинство аналитиков ожидают, что предыдущий рост продолжится и в четвертом квартале.

Компания Baidu сумела сосредоточиться на развитии своих технологий искусственного интеллекта за последний год, а также на совершенствовании своей мобильной поисковой системы, поскольку компания продолжает стремиться к более высокому росту, позволяя своим пользователям улучшать опыт посредством инноваций в искусственном интеллекте.

Внедрение компанией новых технологий в прошлом году помогло улучшить общий пользовательский интерфейс, что позволило им упростить навигацию, а также ускорить загрузку с точки зрения производительности мобильного приложения.

Усилия компании по улучшению качества обслуживания клиентов привели к тому, что в течение первых двух кварталов 2017 года ее ежедневные активные пользователи Mobile Baidu выросли до более чем 100 млн по сравнению с показателем минувшего года в 80 млн человек.

Baidu также добавили новые функции, в том числе поисковые системы распознавания голоса, которые облегчили работу пользователей. IQiyi также позитивно позиционировался в течение года, учитывая что активные пользователи мобильных приложений ежедневно достигали 160 миллионов к концу третьего квартала по сравнению с показателем того же периода минувшего года в 125 миллионов.

Помимо этих новых улучшений в области применения, в прошлом году бизнес компании по доставке продуктов питания также увеличился, если рассматривать чистую прибыль, а разводненная прибыль на акцию выросла на 100% в годовом исчислении до 17 млрд юаней ($2,6 млрд) и 49 юаней (7,25$) на акцию.

Компания Baidu также достигла соглашения с американской потоковой компанией Netflix, которая позволит им транслировать на iQiyi ряд выпущенных Netflix программ, которые подлежат одобрению регулирующих органов. Благодаря международной популярности Netflix наряду с крупной пользовательской базой iQiyi, насчитывающей почти 400 миллионов пользователей, аналитики говорят о том, что это может подтолкнуть рост доходов Baidu еще выше с точки зрения их онлайн видео бизнеса.

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