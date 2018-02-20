Вадим Иосуб: изменения в Налоговом кодексе

7 декабря прошлого года Верховная Рада приняла во втором чтении правительственные изменения в Налоговый кодекс. 30 декабря эти изменения были подписаны Президентом Украины Петром Порошенко и в первый день Нового года вступили в силу.

По мнению Кабмина, эти изменения были необходимы для обеспечения доходной части бюджета страны на 2018 год. Так, по расчетам правительства, благодаря именно этим поправкам доходная часть бюджета сможет вырасти до 1,2 трлн грн. В частности, с учетом инфляции были проиндексированы ставки налогов, установленных в абсолютных значениях.

Какие же из изменений затронут большинство граждан или хотя бы их часть?

«Налоги на посылки»

Поменялись правила беспошлинного ввоза импортного товара на территорию страны, и, в частности, в посылках.

Государство, как и прежде, позволяет гражданам заказывать за границей товары на сумму не более 150 евро в месяц без дополнительных налоговых платежей, лимит этот менять не стали.

Зато ограничили и количество беспошлинных посылок, не более трех в месяц. Начиная с четвертой за месяц посылки, они будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом.

Надо отметить, что условия эти еще божеские. В Беларуси, например, стоимость беспошлинных отправлений из-за рубежа ограничена суммой 22 евро в месяц.

Борьба с приграничными «челноками»

По новым правилам, «беспошлинные» правила ввоза товаров будут действовать только для тех, кто отсутствовал в Украине больше 24 часов и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.

Денежные лимиты в таком случае остаются прежними – в аэропортах – до 1000 евро, для пересекающих границу в других пунктах пропуска – до 500 евро. А те, кто пересекает границу чаще, чем предусмотрено ограничениями, смогут ввозить товар без пошлин лишь на сумму в 50 евро.

Рост акциза на табак

Акцизный налог на табачные изделия стал, пожалуй, основной статьей дополнительного дохода в бюджете на текущий год.

Уже в этом году ставка акциза за тысячу сигарет увеличивается с 21 евро до 25,84 евро, и это приводит к тому, что одна пачка сигарет подорожает примерно на 7 гривен.

Ежегодно размер этого акциза будет увеличиваться. В результате цена одной пачки самых дешевых сигарет к 2025 году может вырасти до 80-90 грн.

Отмена налогов на ввоз электромобилей

Не то, чтобы их ввоз станет очень массовым, но мера стоит отдельного упоминания.

Налог на добавленную стоимость и акциз на ввоз электромобилей в Украину временно отменен. Достоверно неизвестно, на какой срок будет действовать эта отмена. Обсуждаются варианты в один год или на пять лет.

Коротко можно упомянуть некоторые из других новшеств:

Плательщикам, которые будут ввозить на таможенную территорию Украины до 1 января 2020 года промышленное оборудование для производственных нужд, предоставлено право на рассрочку на 24 месяца уплаты «импортного» НДС ;

Уточнены нормы о налоговых последствиях перехода с упрощенной системы на общую для плательщиков четвертой группы;

Предусмотрена норма, которая указывает, что плательщики единого налога уплачивают налог на репатриацию в случае выплат в пользу нерезидента;

Освобождена от налогообложения стоимость путевок, которая не превышает 5 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного налогового года, предоставляемых работодателем – плательщиком налога на прибыль один раз в календарный год работникам и/или членам их семей первой степени родства;

Установлено, что если налоговый орган в установленный НКУ срок не направил физическому лицу уведомление-решение на уплату налога на недвижимое имущество, такое физическое лицо освобождается от ответственности за несвоевременную уплату налогового обязательства;

Также принята норма, которая обязывает ГФС на своем веб-сайте размещать сводную информацию о размере и дате установления ставок местных налогов и сборов на соответствующих территориях.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари