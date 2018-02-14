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В Украине появилось сразу две новых банковских группы

В Украине появилось сразу две новых банковских группы

Национальный банк Украины (НБУ) зарегистрировал две новых банковских группы: Банка 3/4 и Юнекс Банка.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Так, в банковскую группу Банка 3/4 вошли одноименный банк, компании Микрокредит и Каповей Украина. Контролером группы является Вадим Ищенко.

В банковскую группу Юнекс Банка вошел одноименный банк, компании Промышленно-страховой альянс, КУА Инвестиционный дом Мегаполис и Первое факторинговое бюро. Контролером группы является Вадим Новинский.

По материалам НВ
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