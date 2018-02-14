Horizon Robotics установит в Китае 100 млн умных камер к 2020 году

Основатель китайского стартапа Horizon Robotics Юй Кай разрабатывает чипы искусственного интеллекта, которые будут использоваться в автономных транспортных средствах и для распознавания лиц. К 2020 году он планирует подключить более 100 млн смарт-камер и оснастить 30 млн автомобилей новыми процессорами, сообщает South China Morning Post.
Если вы прокатились на метро в Пекине или примерили пару ботинок в бутике Belle, есть вероятность, что вы были записаны камерами наблюдения с функцией распознавания лиц и алгоритмами искусственного интеллекта, разработанными Horizon Robotics. Камеры видеонаблюдения, работающие на ИИ-чипах, были установлены на самых оживленных станциях метро в Пекине.
Камеры способны идентифицировать 200 разных лиц одновременно в режиме реального времени. Технология Horizon также позволяет Belle Holdings отслеживать, как много людей ходит в бутики, сколько людей примеряет обувь, и сколько из них ее покупает.
Horizon Robotics также работает с немецким автопроизводителем Audi и китайским Chongqing Changan над проектами автономных автомобилей. «Наша цель — к 2020 году подключить более 100 миллионов смарт-камер и к 2025 году оснастить 30 миллионов автомобилей нашими процессорами, — говорит Юй Кай. — Чипы считаются святым граалем для вычислений. Китай пропустил эру персональных компьютеров, но в новую эпоху искусственного интеллекта мы сможем создать чипы и процессоры для управления ИИ-вычислениями».
Horizon Robotics получил более $1 млрд инвестиций и нацелен на то, чтобы, по словам Юй Кая, стать «Intel в эпоху ИИ», разрабатывая процессоры, которые позволяют производителям внедрять умные алгоритмы во многие типы устройств.
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