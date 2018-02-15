Стартап предлагает получать энергию от ветра проезжающих поездов

Лондонский стартап Moya Power считает, что нельзя игнорировать любые потоки ветра — каждый из них является источником энергии. Стратап предлагает устанавливать в тоннелях лондонских железных дорог специальные панели, приводимые в движение ветром. Их движение будет перерабатываться в электричество, пишет Wired.
За идею отвечает CEO стартапа Шарлота Слингсби. Она родом из Кейптауна, где ветер является одним из основных источников электроэнергии. Она рассказывает, что там научилась ценить важность ветра, но Лондон накладывает определенный отпечаток. Здесь точно не так ветрено, как в ее родном городе, но при желании ветер можно найти и тут.
Пилотный проект ее стартапа — это большие пластиковые панели, на которых расположены ряды ламелей, покрытых пьезоэлектрическим материалом. При возникновении воздушных потоков ламели приходят в движение, энергия которого трансформируется в электрическую. Шарлота планирует размещать свои панели вдоль железных дорог и тоннелей.
Подобные улавливатели ветра менее эффективны обычных ветряных мельниц. Шарлота это знает, но говорит, что главное — это донести до людей, что справляться с нехваткой электроэнергии нужно изобретательно. Несколько панелей не сделают существенный вклад в выработку энергии, но в будущем такими пластинками могут покрываться небоскребы, внутренние части тоннелей, серые бетонные промзоны. Слингсби говорит, что нужно искать самые разные способы добычи энергии и использовать их системно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина попала в десятку худших стран для пенсионеровВчера, 09:00 - 3028 76
Почему украинцы не хотят легально работать - мнение экспертовВчера, 11:45 - 3607 44
Украинская криптовалюта карбованец выпустила мобильный кошелек для AndroidВчера, 15:30 - 1256 6
Украинцы активно шлют домой деньги из Польши: названа суммаВчера, 16:00 - 1736 5
Гройсман объявил "наступление" на международные рынкиВчера, 14:15 - 999 4
Нацбанк объяснил, почему доллар дешевеетВчера, 15:00 - 4033 3
Почему украинцы не хотят легально работать - мнение экспертовВчера, 11:45 - 3607 44
Украина попала в десятку худших стран для пенсионеровВчера, 09:00 - 3028 76
Банки повысили ставки по кредитам и депозитам - НБУВчера, 17:00 - 1831
Что чаще всего покупают ко Дню святого Валентина (инфографика)Вчера, 08:00 - 1742
Роботов научили абстрактно мыслить и планироватьПозавчера, 15:10 - 635 1
Baidu разработала алгоритм, предсказывающий популярность товаров12.02.2018, 15:10 - 958
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанцию11.02.2018, 15:10 - 1310 2
Дрон-курьер от Airbus совершил первый тестовый полет в Сингапуре10.02.2018, 15:10 - 1229
Ученые Стэнфордского университета заявили о создании универсальной вакцины от рака09.02.2018, 15:10 - 3465 7
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Гройсман сказав, кому першочергово підвищать пенсіюОбговорення статей
Правекс-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Вам потрібні термінові гроші? Ми можемо допомогти!Залучення коштів