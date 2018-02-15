Стартап предлагает получать энергию от ветра проезжающих поездов

Лондонский стартап Moya Power считает, что нельзя игнорировать любые потоки ветра — каждый из них является источником энергии. Стратап предлагает устанавливать в тоннелях лондонских железных дорог специальные панели, приводимые в движение ветром. Их движение будет перерабатываться в электричество, пишет Wired.

За идею отвечает CEO стартапа Шарлота Слингсби. Она родом из Кейптауна, где ветер является одним из основных источников электроэнергии. Она рассказывает, что там научилась ценить важность ветра, но Лондон накладывает определенный отпечаток. Здесь точно не так ветрено, как в ее родном городе, но при желании ветер можно найти и тут.

Пилотный проект ее стартапа — это большие пластиковые панели, на которых расположены ряды ламелей, покрытых пьезоэлектрическим материалом. При возникновении воздушных потоков ламели приходят в движение, энергия которого трансформируется в электрическую. Шарлота планирует размещать свои панели вдоль железных дорог и тоннелей.

Подобные улавливатели ветра менее эффективны обычных ветряных мельниц. Шарлота это знает, но говорит, что главное — это донести до людей, что справляться с нехваткой электроэнергии нужно изобретательно. Несколько панелей не сделают существенный вклад в выработку энергии, но в будущем такими пластинками могут покрываться небоскребы, внутренние части тоннелей, серые бетонные промзоны. Слингсби говорит, что нужно искать самые разные способы добычи энергии и использовать их системно.