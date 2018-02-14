Билл и Мелинда Гейтс: "Несправедливо, что у нас столько денег"

Каждый год Фонд Билла и Мелинды Гейтс публикует письмо, в котором рассказывает о своей благотворительной деятельности и отвечает на вопросы. В этом году Гейтсы объяснили, как и на что они тратят деньги фонда, в каких отношениях состоят с президентом США Дональдом Трампом и почему работают с корпорациями. Билл Гейтс также дал советы начинающим предпринимателям и посоветовал ИТ-компаниям более уважительно относиться к правительству.

В ежегодном письме от имени Фонда Билла и Мелинды Гейтс филантропы отвечают на «трудные вопросы», связанные с их благотворительной деятельностью. В нынешней публикации Гейтсы рассказали, что ежегодно тратят на помощь развивающимся странам почти $4 млрд, а на США выделяют около $500 млн, причем большая часть этих средств идет на образовательные программы. В письме основатели фонда пояснили, что тратят на другие страны больше, чем на Америку, так как в этих странах у Гейтсов есть реальная возможность спасти миллионы жизней.

Также Гейтсы отчитались о результатах программы распространения вакцин, на которую фонд за время своего существования потратит $15 млрд. По словам Мелинды Гейтс, именно эти деньги помогли снизить мировой показатель смертности детей в два раза с 2000 года.

Однако в письме филантропы признали, что их финансовые возможности открывают перед ними двери, которые закрыты для большинства людей. «Мировые лидеры обычно отвечают на наши звонки и всерьез рассматривают наши предложения. Школы чаще готовы выделять средства и специалистов на те программы, которые мы финансируем», — отметила Мелинда Гейтс. Однако она добавила, что подобное положение вещей — проявление несправедливости: «Несправедливо, что у нас есть такое богатство, тогда как миллиарды других людей нуждаются в чем-то».

Масштабы деятельности фонда уже становятся объектом критики, а сложившуюся тенденцию называют «филантрокапитализмом». При такой системе миллиардеры, например, Билл Гейтс или Марк Цукерберг, обладают такой финансовой властью, что деятельность их фондов часто не регулируется и не контролируется — ни государством, ни обществом.

О регулировании Билл Гейтс рассказал в интервью Axios, опубликованным одновременно с письмом. По мнению сооснователя Microsoft, многие компании слишком берегут свою приватность и не подчиняются государству из принципа. По мнению Гейтса, когда представители ФБР потребовали у Apple разблокировать айфон террориста, компании следовало пойти навстречу. «Технологическим компаниям не стоит думать, что их точка зрения важнее точки зрения правительства», — заключил он.