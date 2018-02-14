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Правительство утвердило бюджет Фонда социального страхования

Правительство утвердило бюджет Фонда социального страхования

Кабинет министров утвердил бюджет Фонда социального страхования Украины на 2018 год.
Соответствующее постановление принято на заседании правительства, сообщает корреспондент Укринформа.

Решение было принято без обсуждения.

Как отметили в пресс-службе министерства социальной политики, доходная часть бюджета Фонда утверждена в сумме 23,0 млрд гривен, расходная – в сумме 22,0 млрд гривен.

Резерв средств для выплаты помощи по безработице составляет 285,0 млн гривен.

“Принятие бюджета позволит осуществить перечисление суммы ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве, осовременить такие выплаты за период 2008-2011 г.г., обеспечить финансирование медицинской реабилитации застрахованных лиц и т.д.”, – заверили в Минсоцполитики и добавили, что бюджет Фонда на 2018 год является сбалансированным и бездефицитным.

По материалам УКРИНФОРМ
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