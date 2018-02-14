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Гройсман сказал, кому в первую очередь повысят пенсию

Гройсман сказал, кому в первую очередь повысят пенсию

В Украине в 2019 году ожидается новое широкомасштабное повышение пенсионных выплат.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пенсии существенно поднимут тем, кто имеет большой трудовой стаж, но фактически работал за трудодни, пишет “Обозреватель”.

“Это сельские пенсионеры. Также пенсионеры, которые работали в советское время и получали мизерную плату. Поэтому их пенсия сейчас невысокая. Первоочередная задача в 2019 году – повысить пенсии. Мы это сделаем”, – прокомментировал премьер.

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Он добавил, что правительству по итогам 2017 года удалось повысить пенсии в среднем на 561 грн.

“Сегодня средняя пенсия составляет 2447 гривен. Более 9 миллионов пенсионеров получили перерасчет выплат”, – подытожил Гройсман.

По материалам Обозреватель
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