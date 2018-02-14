Гройсман сказал, кому в первую очередь повысят пенсию

В Украине в 2019 году ожидается новое широкомасштабное повышение пенсионных выплат.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пенсии существенно поднимут тем, кто имеет большой трудовой стаж, но фактически работал за трудодни, пишет “Обозреватель”.
“Это сельские пенсионеры. Также пенсионеры, которые работали в советское время и получали мизерную плату. Поэтому их пенсия сейчас невысокая. Первоочередная задача в 2019 году – повысить пенсии. Мы это сделаем”, – прокомментировал премьер.
Читайте также: Украина попала в десятку худших стран для пенсионеров
Он добавил, что правительству по итогам 2017 года удалось повысить пенсии в среднем на 561 грн.
“Сегодня средняя пенсия составляет 2447 гривен. Более 9 миллионов пенсионеров получили перерасчет выплат”, – подытожил Гройсман.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина попала в десятку худших стран для пенсионеровВчера, 09:00 - 3028 76
Почему украинцы не хотят легально работать - мнение экспертовВчера, 11:45 - 3607 44
Украинская криптовалюта карбованец выпустила мобильный кошелек для AndroidВчера, 15:30 - 1256 6
Украинцы активно шлют домой деньги из Польши: названа суммаВчера, 16:00 - 1736 5
Гройсман объявил "наступление" на международные рынкиВчера, 14:15 - 999 4
Нацбанк объяснил, почему доллар дешевеетВчера, 15:00 - 4033 3
Почему украинцы не хотят легально работать - мнение экспертовВчера, 11:45 - 3607 44
Украина попала в десятку худших стран для пенсионеровВчера, 09:00 - 3028 76
Банки повысили ставки по кредитам и депозитам - НБУВчера, 17:00 - 1831
Что чаще всего покупают ко Дню святого Валентина (инфографика)Вчера, 08:00 - 1742
Роботов научили абстрактно мыслить и планироватьПозавчера, 15:10 - 635 1
Baidu разработала алгоритм, предсказывающий популярность товаров12.02.2018, 15:10 - 958
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанцию11.02.2018, 15:10 - 1310 2
Дрон-курьер от Airbus совершил первый тестовый полет в Сингапуре10.02.2018, 15:10 - 1229
Ученые Стэнфордского университета заявили о создании универсальной вакцины от рака09.02.2018, 15:10 - 3465 7
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Гройсман сказав, кому першочергово підвищать пенсіюОбговорення статей
Правекс-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Вам потрібні термінові гроші? Ми можемо допомогти!Залучення коштів