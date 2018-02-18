Какие страны в 2017 году покупали украинских улиток

В 2017 году из Украины поставили в другие страны 347 тонн виноградных улиток на $360 тыс.
Все партии улиток, кроме 5 тонн для Польши, были поставлены в Латвию. Покупателями украинских улиток были три компании из Латвии: Gardumeli, GAVENTA, BALTIC SNAILS и польский ATLAS.
Один килограмм украинских улиток продавался на экспорт по $1-1,3. По сравнению с 2016 годом цены на украинские улитки немного выросли.
В Латвии и Польше украинских улиток доводят до стадии готовности — начиняют специальными соусами и маринадами. Далее они фасуются под брендом восточноевропейского переработчика и продаются в странах Западной Европы.
Разница цены составляет примерно пять раз. Украина продает улиток в пять раз дешевле цены, за которую переработанные улитки из Латвии отправляются в Лондон.
Отметим, что за 10 месяцев 2016 года Украина экспортировала 347 тонн улиток. Это был рекорд за последние 3 года. В 2013 году украинские производители экспортировали 3 тонны моллюсков, в 2014 — 58 тонн, в 2015 — 260 тонн.
Наращивала в 2016 году Украина и импорт улиток. За первые три месяца 2017 года Украина импортировала 11,2 тонн живых улиток на сумму $33,9 тыс. Для сравнения в прошлом году в страну было ввезено меньше 1 тонны, а в 2015 всего 400 кг. Об этом сообщает “Украинский клуб аграрного бизнеса”.
Рост импорта вызван повышением интереса украинцев к разведению улиток, учитывая перспективное направление этого бизнеса. Улитки используются для дальнейшего наращивания их количества.
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