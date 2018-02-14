Гройсман объявил "наступление" на международные рынки

Кабинет министров Украины планирует увеличить экспорт украинской продукции за границу. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

“Стремительно растет украинский экспорт. Мы открываем новые рынки. Это означает, что производство в Украине будет расти. Удельный вес украинского экспорта в ЕС составляет 35 процентов. Где-то 40 процентов имеем вес в общем экспорте. И номинально в ценах мы имеем увеличение экспорта на 18 процентов”, – констатирует глава правительства, передает Depo.ua.

Он отметил, что в прошлом году заработала Зона свободной торговли с Канадой. “И мы будем увеличивать международную торговлю”, – резюмировал Гройсман.