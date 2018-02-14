Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 321 0

Гройсман объявил "наступление" на международные рынки

Гройсман объявил "наступление" на международные рынки

Кабинет министров Украины планирует увеличить экспорт украинской продукции за границу. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

“Стремительно растет украинский экспорт. Мы открываем новые рынки. Это означает, что производство в Украине будет расти. Удельный вес украинского экспорта в ЕС составляет 35 процентов. Где-то 40 процентов имеем вес в общем экспорте. И номинально в ценах мы имеем увеличение экспорта на 18 процентов”, – констатирует глава правительства, передает Depo.ua.

Он отметил, что в прошлом году заработала Зона свободной торговли с Канадой. “И мы будем увеличивать международную торговлю”, – резюмировал Гройсман.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018