ПроКредит Банк - уникальное для отечественного рынка финансовое учреждение

Начав свой путь в Украине в 2001 г. как банк для финансирования микробизнеса, в тяжелом 2014 г. “ПроКредит Банк” решил переориентироваться на работу с более крупным бизнесом. Процесс длился все эти кризисные годы. Однако финучреждению удалось продемонстрировать впечатляющие темпы роста, оставаясь прибыльным.

Сейчас “ПроКредит Банк”, имея всего 260 сотрудников и девять отделений, по размерам кредитного портфеля бизнес-клиентов вплотную приблизился к крупнейшим банкам с западным капиталом.

Виктор Пономаренко, глава правления “ПроКредит Банка”

— Как банк завершил прошлый год?

— В отчетности мы оперируем цифрами в евровом еквиваленте. Итак, по итогам 2017 г. прирост кредитного портфеля составил 35% – почти 400 млн. В 2016 г. прирост был 50%. 400 млн – это достаточно большой портфель, что позволяет нам занимать 16-ю позицию в рейтингах по активам. Вместе с тем следует отметить, что доля неработающих кредитов в нашем портфеле составляет лишь 6%. Это минимальный показатель по сектору. Кроме этого, следует учитывать, что мы специализируемся на работе с МСБ. Таким образом, реально наша позиция в рейтингах еще выше! “ПроКредит Банк” является стабильно прибыльным с 2010 года. Мы имеем всего девять отделений, у нас только 260 сотрудников, настоящих профи, в подготовку которых мы инвестировали немалые средства.

— Как известно, несколько лет назад “ПроКредит Банк” начал работать с более крупными клиентами сегмента МСБ. Как вам удалось сохранить качество портфеля после этого?

— Да, мы переориентировались с микроклиентов на более организованный сегмент малых и средних предприятий. Процесс был довольно плавным и длился три года. Были введены новые стандарты анализа и утверждения кредитов. Когда в 2014 г. мы начали переориентацию, то не выдавали ни одного кредита больше 1 млн. евро. Сейчас у нас уже целый ряд таких заемщиков. Максимальный кредит в одни руки сегодня составляет 7,5 млн. евро. В то же время средняя сумма кредита сейчас – 200 тыс. евро. До переориентации – менее 15 тыс. евро. И у нас уже почти нет таких микрокредитов в портфеле.

— Кстати, мне не знакомы банки, горящие желанием обслуживать именно микробизнес. Вот и вы их покинули… Почему?

— Одна из основных причин – частные предприниматели (ФЛП) нередко кредитуются в банках как обычные физические лица – кредиты наличными, кредитные карточки и тому подобное. При таком статусе кредиты для них доступны, хотя и более дорогие. Номинально такие ссуды считаются потребительскими, но фактически средства направляются на бизнес-потребности.

Такой подход для нас неприемлем. Мы считаем, что в свое время наш банк внес значительный вклад в развитие именно этого сегмента, когда ему это было более всего необходимо. За счет этого мы состоялись как банк. Сейчас экономика изменилась, мы чувствуем необходимость в поддержке более крупного МСБ. Считаем, что нам хорошо удается эффективно выполнять функцию финансового посредника.

— Работа с крупными корпорациями и “ритейлом” вас интересует?

— Большой “корпоратив” нас пока не интересует. Уверенно расти и стать крупным банком можно и без этого, работая только с МСБ. Розница, конечно, нам интересна, мы там развиваемся. В частности, нет цели быть банком для массового ритейла, разрастаться за счет количества клиентов. Наша цель – дать качественный комплексный сервис современным клиентам среднего достатка, которые готовы работать через удаленные (онлайн) каналы, без акцента на работу с наличными и кредитование.

— Сейчас именно физические лица являются главным источником ресурсов для банков. Достаточно ли “ритейла” именно в таком формате для надлежащего обеспечения растущего фондирования банка?

— Да, сейчас мы начинаем чувствовать, что нехватка долгосрочных ресурсов является одним из факторов, ограничивающих рост бизнеса. В 2017 нам пришлось привлекать внешние кредиты. Сейчас доля ресурсов от физических лиц составляет 30%, средства бизнеса – 40%, еще 30% – внешнее кредитование, в частности, ЕИБ, ЕБРР и других фондов. Внешние ресурсы имеют целевой характер, но в нашем случае эти цели совпадают с нашей бизнес-моделью, а потому активно используются.

“По итогам 2017 г. прирост кредитного портфеля составил 35% – почти €400 млн”

— Что помогло вам закрепиться в сегменте МСБ после отхода от микрофинансирования?

— Прежде всего мы не имели проблем с последствиями кризиса, как другие игроки, у нас на повестке дня был только рост! Мы имеем надежную поддержку акционеров. По крайней мере, у нас не было дискуссий с акционерами о том, оставаться в Украине или нет. Важным также является фокус, или специализация, которая позволяет сделать наши услуги максимально качественными.

— Аппетит к рискам у вас выше, чем у конкурентов?

— Я бы сказал, что наоборот. Скажем, есть перечень обеспечения, которое мы вообще не рассматриваем: товары в обороте, будущий урожай. То есть, мы достаточно консервативны. Зато наша сильная сторона – в быстром принятии решений и грамотном структурировании займа. Например, к нам обращается агрофирма (40-50% нашего портфеля приходится именно на этот сегмент) за средствами на покупку трактора. Мы тщательно изучим бизнес и на выходе предложим кредитный лимит с учетом не только этой инвестиции, но и текущих потребностей. В то же время мы учитываем сроки кредитования, стоимость займов. Мы точно не сделаем ошибки, когда инвестиции финансуются с помощью краткосрочной кредитной линии.

— Какое соотношение кредитования в гривне и валюте?

— Конечно, в основном кредиты выдаются в гривне – примерно 70%. Кредиты в валюте доступны компаниям, имеющим защиту от валютных рисков (поступления в валюте) или очень хорошее финансовое состояние, что позволяет им без потрясений преодолеть возможные последствия курсовых колебаний.

— Назовите ваш основной кредитный продукт.

— До середины прошлого года наибольшим спросом пользовались кредиты под финансирование оборотного капитала. Чаще всего это были краткосрочные кредитные линии. Со второй половины 2017 г. мы видим смещение акцентов в сторону инвестиционного кредитования на приобретение техники, оборудования и т.д. Скажем, наш агробизнес технически очень недоукомплектован.

— Какие процентные ставки предлагаете по кредитам? Как повлияет на них повышение учетной ставки НБУ до 16%?

— Стандартные кредитные ставки в национальной валюте – 15-17% годовых.

Учетная ставка была увеличена недавно, поэтому влияния пока не ощущаем, но, конечно, есть риск подорожания ресурсов.

— Ставки достаточно привлекательны. Это не демпинг?

— Не сказал бы, есть и более выгодные предложения, по крайней мере, номинально. Наша максимальная ставка по срочному депозиту – 14% годовых. Хотя у банков с отечественным капиталом ресурсы объективно дороже. Вообще, процентная ставка – далеко не определяющий параметр. Постоянный клиент не пойдет к конкурентам, которые предложат ему кредит на 1 процент дешевле.

— Вы развиваетесь в то время, когда банковский сектор сидит на деньгах и не кредитует, ссылаясь на плохую защиту прав кредиторов.

— Каждый прав по-своему. Для резкого восстановления массового кредитования нужны системные изменения, в частности судебной системы. Если мы были бы крупным системным банком, мы с этой проблемой обязательно столкнулись бы. Как специализированный банк, мы растем за счет привлечения качественных бизнес-клиентов. Таким образом мы минимизируем системные риски.

— Главным фактором успеха привлечения клиентов является кредитование, не так ли?

— Кредитование – это костяк бизнеса любого коммерческого банка, поэтому его роль является доминирующей. Но мы развиваемся комплексно. Например, делаем все, чтобы быть удобными для клиентов. Вот, скажем, упростили описание тарифов таким образом, чтобы оно занимало полстраницы! Это извне выглядит просто, но на самом деле пришлось проделать немалую работу. Поэтому имеем успехи в привлечении также “некредитных” клиентов. Как результат, имеем рост ресурсной базы.

Автор: Дмитрий Гриньков

Ссылка на источник: https://business.ua/finansy/item/2707-vidchuvaemo-neobkhidnist-u-pidtrimtsi-bilsh-velikogo-msb/

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