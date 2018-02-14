Samsung займется переработкой старых телефонов из-за роста цен на кобальт

Южнокорейская группа компаний Samsung намерена заняться переработкой старых телефонов с целью извлечения кобальта из аккумуляторов устройств. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на Bloomberg.

“Как стало известно агентству, это решение было принято производителем гаджетов из-за сильного роста цен на кобальт. За прошлый 2017 год цены на этот металл выросли на 235%. По мнению экспертов отрасли, такой рост цен на кобальт связан с введением налога на этот металл в Конго, где находится до 60% всех мировых запасов кобальтовых залежей”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделение компании Samsung SDI дополнительно хочет купить акции компании, которая занимающейся переработкой отходов. Помимо этого в планах — подписать долгосрочное соглашение с поставщиками кобальта. С кем именно ведутся переговоры по этому вопросу, в компании уточнять не стали, хотя были упомянуты две ведущие фирмы, которые занимаются переработкой. Это American Manganese Inc. и Umicore SA. В настоящее время не только корейский Samsung озабочен вопросом дефицита кобальта: о нехватке этого металла также думают автоконцерны Volkswagen и BMW и производитель бытовой техники Panasonic.