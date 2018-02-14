Монетизация субсидий: Минфин и ОСМД/ЖСК нашли компромисс

В Министерстве финансов состоялась встреча представителей объединений совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительных кооперативов (ОСМД/ЖСК).

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства финансов Украины и ОСМД/ЖСК, опубликованном на сайте Министерства финансов Украины.

В результате первого заседания рабочей группы с участием министра финансов, было найдено компромиссное решение, которое решает большую часть спорных вопросов, которые озвучили представители ОСМД/ЖСК.

В частности, стороны договорились, что будет решена проблемная ситуация с закрытием казначейских счетов, открытых ОСМД в 2018 году для получения льгот и субсидий. Кроме того, до конца февраля 2018 года будет полностью снят вопрос по задолженности.

Согласно договоренности, долги по возмещению льгот и субсидий по всем вкладам ОСМД по 2017 будут погашены на счета ОСМД в банках. Также, стороны пришли к соглашению, что монетизация льгот и субсидий должна быть введена с января 2018 года, с фактической выплатой средств гражданам с 1 апреля 2018 года, в случае принятия проекта этого постановления на заседании правительства. Нерешенным остался только вопрос об объеме монетизации.

Так, представители ОСМД настаивают на монетизации льгот и субсидий, которые начисляются на все взносы (расходы), которые уплачиваются гражданами в ОСМД.

Минфин, со своей стороны, предложил ввести монетизацию только субсидий (без льгот), и то тех, которые используются для покрытия расходов на содержание зданий и сооружений, придомовых территорий, управление многоквартирным домом, вывоз бытового мусора и жидких нечистот. По словам Данилюка, важно, что стороны имеют принципиально одинаковое видение направлений реформирования системы социальной защиты.

Справка Finance.ua