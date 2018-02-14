Британский банк выпустил облигации под залог гривны

Британский ICBC Standard Bank PLC выпустил кредитные ноты (CLN) под гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 530 млн грн. Ценные бумаги эмитированы 6 февраля под гривневые ОВГЗ на общую сумму 530 млн грн, из них на сумму 500 млн грн с погашением 14 октября 2022 года.

По словам старшего финансового аналитика ICU Тараса Котовича, всего выпусков таких CLN уже более 5 млрд грн из 12 млрд грн портфеля нерезидентов, передает Finclub.

Ранее кредитные ноты под украинские ОВГЗ выпускала американская Citigroup и сингапурская компания Nomura International Funding.

Украинские госбумаги вызвали повышенный интерес у нерезидентов: их портфель гривневых ОВГЗ за неделю вырос на 3,5 млрд грн, до 9,3 млрд грн. Финансисты считают, что гособлигации стали привлекательным активом после повышения НБУ учетной ставки, что толкает доходность госбумаг вверх. Желание заработать больше 16% годовых, а также получить курсовую разницу, в случае укрепления гривны, побуждает иностранцев идти на риск.