Венгрия выдвинула условия для начала диалога с Украиной относительно языка образования

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не откажется от своей нынешней политики относительно украинского закона об образовании без юридических гарантий, и выдвинул требования в адрес Украины.
Об этом Сийярто заявил на пресс-конференции в Будапеште 12 февраля, сообщается на сайте венгерского правительства.
Сийярто назвал право вето страны в НАТО “единственным инструментом, с помощью которого она может защитить закарпатских венгров и заставить Украину действовать согласно международным нормам”.
“НАТО планировал провести встречу министров обороны НАТО-Украина 14-15 февраля, на которую Венгрия наложила вето, и, соответственно, генеральный секретарь Альянса сообщил государствам-членам, что заседание не состоится”, – рассказал Сийярто прессе.
“Хотя они и пытались оказать давление на Венгрию, чтобы мы не воспользовались своим правом вето, страна выдержала эти усилия, потому что это обязанность венгерской внешней политики, направленной на защиту венгров, где бы они ни жили”, – пояснил венгерский глава МИД.
“Все имеет отношение ко всему в международной политике, и по этой причине Венгрия не согласится с утверждением, что проблема меньшинств не должна быть связана с правом вето в международной организации”, – продолжил он.
Сийярто отметил, что каждая страна, которая работает в тесном сотрудничестве с НАТО, проводит и реализует ежегодные программы. “И в рамках такого соглашения Украина взяла на себя обязательства уважать права меньшинств. Если Украина серьезно настроена на установление более тесных связей с НАТО и Европейским Союзом, то она должна оправдать их ожидания”, – отметил он.
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