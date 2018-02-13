Межбанк: доллар понизили предложения СКВ агросектора и пассивность импортеров

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,79/26,83 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о пролонгации стартовавшего накануне расширения гривневой ликвидности. На это намекали отскочившие с уровня 46 392,0 млн. грн. к отметке 57 789,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Около 10.13 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар заметно упал в цене, составив 26,71/26,76 UAH/USD. К 10.37 цена безналичного «американца», продолжая снижение, оказалась на уровне 26,70/26,74 UAH/USD.

На 11.05 котировки доллара на межбанке под давлением преобладающего предложения упали к 26,67/26,70 UAH/USD

На цифре 26,69/26,73 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,6700/ 26,7100

евро –32,9294/ 32,9788

российский рубль – 0,4615/ 0,4626

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2353/ 1,2355

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке