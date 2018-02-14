Uber поделилась подробностями разработки системы летающих такси

Идея о воздушных такси Uber жива и продолжает разрабатываться. Глава этого направления Джастин Эрлих поделился некоторыми подробностями с Techcrunch. Так, первое время на такси нельзя будет улететь дальше 100 км, и оно не сможет прилететь за пассажиром домой, а заберет его из ближайшего пункта посадки.
Идея воздушного такси осталась прежней. Без пробок и ненужных потерь времени пассажир сможет попасть в нужное место. Но использовать эту идею планируют в двух форматах: внутри города и для междугородних полетов. Эрлих приводит в пример Лос-Анджелес, в аэропорт которого очень трудно попасть через пробки. UberAir упростит эту задачу — это первый формат. Второй формат — путешествие из Лос-Анджелеса, например, в центр Сан-Хосе. Тут большей проблемой являются уже не пробки, а расстояние. И UberAir должен помочь быстро преодолеть его.
В отличие от традиционного Uber, версия Air будет в полном смысле этого слова работать в формате экономики совместного потребления. Это значит, что пассажир, скорее всего, полетит в аэропорт не один, а с теми, с кем ему по пути. Компания прибегает к этому, чтобы сделать полеты доступными для массового потребителя. При идеальной ситуации, говорят в Uber, пользователь не должен заметить скачка цен при переходе на летающий транспорт.
Что касается вида летающих такси, то это будет гибрид вертолета и самолета. Эрлих говорит, что не считает правильным называть этот транспорт летающими автомобилями, потому что термин может ввести в заблуждение людей. Все-таки эти аппараты неспособны передвигаться по дорогам общего пользования, им требуются площадки для посадки и взлета. Он предложил найти для их транспорта другое определение. Также это связано с тем, что до настоящих летающих автомобилей, стартующих с обычной дороги, еще очень далеко. А то, что делает Uber может появиться уже в ближайшие годы.
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