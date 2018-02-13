Норвегия готова полностью перейти на электромобили к 2025 году

Страна традиционно ставит рекорды по доле электромобилей в общем объеме продаж автотранспорта. Уже сейчас статистика говорит, что каждый пятый, проданный в Норвегии в 2017 году автомобиль был электрическим. Теперь в стране заверяют, что к 2025 году продажи автомобилей с ДВС будут полностью прекращены, передает Clean Technica.
План полностью перейти на электрокары к 2025 году подтвердил новый норвежский министр по климату Ола Эльвестуен. Он сообщил, что в стране будут создаваться особые условия для стимулирования продаж электромобилей до тех пор, пока цель не будет достигнута. Отчеты показывают, что население тоже лояльно относится к покупке электромобиля. Уже сейчас половина уверенно заявляет, что в их следующих транспортных средствах двигатели точно будут электрическими.
Представители энергетических компаний Норвегии тоже не боятся массового перехода на электромобили. По их подсчетам, даже если вся страна перейдет на электрокары, нагрузка на сеть увеличится лишь на 6%. Но энергетики все же предупреждают, что план по правильному распределению нагрузки нужен. Например, сеть будет испытывать перегрузку, если все решат заряжать свои авто, например, в четверг вечером. Если же время зарядки плавно распределится, то проблем не ожидается.
Норвегия одна из первых внедряет инициативы, связанные с различным электротранспортом. Так, несколько лет назад здесь начал ходить полностью электрический паром Ampere. Спустя два полных года эксплуатации оператор отчитался, что паром сократил выбросы CO2 на 95%, а затраты — на 80%. Несмотря на население всего в 5 млн человек, Норвегия является третьим по величине рынком сбыта гибридов и электрокаров в мире, уступая только Китаю и США. А доля рынка электромобилей и подключаемых гибридов в Норвегии составляет 32%, что выводит страну на первое место в мире.
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