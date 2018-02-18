Европейские регуляторы предупредили об опасностях криптовалют

Сразу несколько европейских финансовых регуляторов, среди которых Европейская организация по ценным бумагам и рынкам, Европейская банковская организация, Европейская организация страхования и пенсионного обеспечения, выступили с заявлениями о рисках инвестиций в криптовалюты. Организации сообщают, что покупка и хранение криптовалюты в конечном счете приведут к потере денег.
Претензии регуляторов уже давно известны — криптовалюты никем не регулируются, не имеют статуса платежного средства, ничем не обеспечены, их держатели никак не защищены. Начиная с прошлого года, регуляторы многих стран повторяют эти обвинения, как мантру, надеясь уберечь неопытных, но ослепленных графиками роста сограждан. Но неожиданно разбогатевший знакомый — более весомый аргумент при взвешивании рисков и последствий. Поэтому, несмотря на заявления регуляторов, весь прошлый год криптовалютные биржи показывали постоянный рост. Такой, что к концу года некоторым пришлось закрыть регистрацию из-за нехватки мощностей.
Вероятно, что новые заявления со стороны европейских регуляторов были вызваны недавним крупным обвалом ведущих криптовалют. В какой-то момент биткойн упал в три раза по сравнению со своим прошлогодним максимумом, эксперты при этом начали прогнозировать ему еще более печальную судьбу. На этом падении многие потеряли сбережения. В прошедшем году появлялись новости, что люди специально для инвестиций в криптовалюту брали кредиты. И недавнее падение в очередной раз показало, как просто все потерять на криптовалютах. Европейские регуляторы в очередной раз напоминают об этом, передает Finextra.
Несколько дней назад к критикам криптовалютных инвестиций присоединились ЕЦБ и Всемирный банк. Главы Европейского центрального банка и Всемирного банка одновременно выступили с критикой криптовалют и сравнили их со схемами Понци — формой финансовых пирамид, созданных Чарльзом Понци в начале XX века. По мнению обоих лидеров, крупным банкам пока рано запускать собственные цифровые валюты, а биткойны и альткойны еще рано сравнивать с настоящими деньгами.
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