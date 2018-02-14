К 2019 на МКС появится частная исследовательская платформа Bartolomeo

Соглашение об этом подписали Airbus и Европейское космическое агентство (ЕКА). Согласно ему, Airbus потратит 40 млн евро на создание научно-исследовательской платформы Bartolomeo, а ЕКА будет отвечать за доставку платформы к МКС, пишет Space Daily.
Airbus выводит платформу на МКС для коммерческого использования. После установки станции Bartolomeo ее возможностями смогут воспользоваться клиенты со всего мира. Станция позволяет проводить исследования в области астрофизики, материаловедения, она дает шанс быстро развертывать и демонстрировать новые технологии в космосе.
В Airbus говорят, что хотят сделать доступ к низкой околоземной орбите настолько простым, насколько это вообще возможно. И платформа Bartolomeo должна обеспечить этот доступ желающим и заинтересованным.
Bartolomeo представляет собой модуль, состоящий из 12 отсеков для самой разной исследовательской полезной нагрузки. Недавно был представлен и одобрен дизайн отсека. В Airbus говорят, что все работы будут завершены через 18 месяцев и в 2019 году отсек с частными грузами отправится на МКС. История, которая показывает, что частные компании все плотнее прописываются на орбите. А сам космос становится все более близким и доступным. Да и после запуска Маском Falcon Heavy мало у кого остались сомнения в этом.
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