Биткоин может "упасть" в 2 раза. Почему крупнейший банковский холдинг США предсказал ему рекордный обвал

По мнению аналитиков JPMorgan, курс биткоина может упасть еще сильнее – до $ 4,6 тыс. Подобный вывод был сделан на основании технического анализа графика стоимости криптовалюты.

Об этом пишет Business Insider.

Биткоин начал год не слишком хорошо, подешевев на этот момент примерно до отметки $8,5 тыс. С почти $20 тыс. в декабре.

Падение связано с угрозой жесткого регулирования криптовалюты в Южной Корее и других странах, включая США.

Инвесторы начинают пугаться, что регуляторы просто закроют им доступ к этому активу. Теперь, по мнению аналитиков JPMorgan, сложились обстоятельства для еще большего падения – вплоть до $4605, то есть почти в два раза.

“Все зависит от того, сможет ли биткоин пробить психологические отметки в $10 128 и $10 776, – пишут они в отчете клиентам. – Если нет, то он потеряет 50% своей стоимости сразу же”. По мнению аналитиков банка, рост биткоина с уровня $5900 был “впечатляющим”, однако существует большой риск того, что он снова упадет.

Впрочем, есть и позитивный сценарий. “Если биткоин пробьет отметку в $10 776, то ему будет открыта дорога к $14 334 и даже к $16 304”, – говорится в сообщении банка. По данным CoinMarketCap, биткоин не торговали выше $16 тыс. с начала января.