Названы самые популярные марки новых автомобилей среди украинцев (инфографика)

В 2017 году сервисные центры МВД зарегистрировали 64 655 автомобилей 2017 года выпуска. Лидером по количеству зарегистрированных новых автомобилей стал Киев, а самой популярной маркой – Renault. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины.

“В 2017 году выполнено 1 287 836 регистрационных операций. Из них 64 655 авто 2017 года выпуска”, – рассказали в центре.

Наибольшее количество авто 2017 выпуска было зарегистрировано в следующих регионах:

Киев — 23 214 авто, 36% от общего количества зарегистрированных;

Харьковская область — 8%;

Днепропетровская область — 8%;

Одесская область — 6%;

Киевская область — 6%;

Львовская область — 5%;

Запорожская область — 4%.

Отмечается, что среди типов топлива украинцы незначительное предпочтение отдают бензину: он используется в 52% новых авто. Дизельное топливо используется в 43% новых авто, газ — только в 5%.

“В прошлом году не было зарегистрировано ни одного автомобиля 2017 выпуска с электродвигателем”, — обратили внимание в Главном сервисном центре МВД.



В ТОП-3 самых популярных марок авто среди украинцев вошли:

Renault (модели Renault Duster и Renault Logan);

Toyota (модели Toyota Land Cruiser 200, Toyota RAV 4 и Toyota Corolla);

Skoda (Skoda Octavia).

Следующие места в рейтинге соответственно занимают KIA, Volkswagen, Nissan, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Suzuki и другие.

Самым популярным цветом новых автомобилей в 2017 году оказался белый (22 461 авто — 35% от общего количества новых машин). Следующими по популярности являются серый (15 606 — 24%), черный (9 067 — 14%), коричневый (5 251 — 8%), синий (5 081 — 8%), красный (3 732 — 6%) цвета.