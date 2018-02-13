Онлайн-страна: какие электронные услуги доступны в Украине

В конце января в Киеве прошла встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с руководителями крупного бизнеса (более 60 украинских и международных компаний) для обсуждения принятой правительством концепции и плана развития цифровой экономики до 2020-го года. На встрече, среди прочего, говорилось об электронных услугах.
Редакция AIN.UA узнала, какие государственные услуги уже сейчас можно получить в Украине онлайн.
Электронные услуги предлагают различные сервисы:
И другие, например: Электронный кабинет налогоплательщика, сервисы Госгеокадастра и т.д..
Рассмотрим кратко, какие услуги доступны на том или ином портале.
На портале iGov услуги делятся на услуги гражданам и бизнесу. Также доступно разделение по категориям и строка для поиска.
На данный момент доступны следующие категории услуг для физических лиц:
Сайт сообщает, что 421 услуга доступна онлайн, 101 будет доступна очень скоро, а 561 – в работе. Однако нужно учитывать, что наличие той или иной услуги в электронном виде зависит от области. К примеру, в городе Киеве доступно 46 услуг онлайн, в Киевской области – 116, а в Днепропетровской – 236. И, если услуги на указанных ниже сайтах управляются исключительно чиновниками, то для iGov любой активный гражданин может помочь запустить проект в электронной форме – на сайте размещен Путеводитель волонтера и анкета.
Категории на Едином государственном портале административных услуг похожи на таковые у iGov, это:
Сервис похож дизайном на iGov, отличия только в функции, призванной облегчить использование сайта людям с нарушением зрения, а также в указании на сайте списка новостей и популярных электронных услуг.
На сайте «Кабинет электронных сервисов Министерства юстиции» указаны такие категории услуг:
Последний из рассмотренных нами порталов по предоставлению э-услуг – «Онлайн-дом юстиции» – состоит из следующих разделов:
И если информация об услугах, предоставляемых в рамках «Регистрация бизнеса, общественных организаций и СМИ, аренды земли», «Информация из реестров» и «Повторная выдача документов», в принципе, понятна из названия, то на двух других остановимся чуть более подробно.
«Социальный лифт» – раздел, где говорится о том, что на работу в органы государственной власти можно попасть без связей. На странице предоставляется возможность посмотреть вакансии и заполнить анкеты на стажировку в госструктуры или отправить резюме. «SMS маяк» – возможность получать уведомления про статус недвижимого имущества в Государственном реестре имущественных прав.
Порталы похожи, а множество услуг, размещенных на них, являются страницей с информацией об услуге и ссылкой на ресурс, где она может быть предоставлена. Но это не является проблемой конкретного сайта, даже наоборот: пока государство не сделало единый сервис для получения всех возможных услуг в электронной форме, можно пользоваться такими каталогами с поиском и фильтром по областям, с описанием и разделением электронных услуг по категориям.
Артем Бобок
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