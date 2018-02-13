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Онлайн-страна: какие электронные услуги доступны в Украине

Онлайн-страна: какие электронные услуги доступны в Украине

В конце января в Киеве прошла встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с руководителями крупного бизнеса (более 60 украинских и международных компаний) для обсуждения принятой правительством концепции и плана развития цифровой экономики до 2020-го года. На встрече, среди прочего, говорилось об электронных услугах.

Редакция AIN.UA узнала, какие государственные услуги уже сейчас можно получить в Украине онлайн.

Электронные услуги предлагают различные сервисы:

И другие, например: Электронный кабинет налогоплательщика, сервисы Госгеокадастра и т.д..

Рассмотрим кратко, какие услуги доступны на том или ином портале.

На портале iGov услуги делятся на услуги гражданам и бизнесу. Также доступно разделение по категориям и строка для поиска.

На данный момент доступны следующие категории услуг для физических лиц:

  • персональные документы;
  • семья и знаковые события;
  • внутренне перемещенные лица;
  • авто;
  • социальная защита;
  • место проживания;
  • недвижимое имущество;
  • иностранным гражданам;
  • оружие;
  • другое.

Сайт сообщает, что 421 услуга доступна онлайн, 101 будет доступна очень скоро, а 561 – в работе. Однако нужно учитывать, что наличие той или иной услуги в электронном виде зависит от области. К примеру, в городе Киеве доступно 46 услуг онлайн, в Киевской области – 116, а в Днепропетровской – 236. И, если услуги на указанных ниже сайтах управляются исключительно чиновниками, то для iGov любой активный гражданин может помочь запустить проект в электронной форме – на сайте размещен Путеводитель волонтера и анкета.

Категории на Едином государственном портале административных услуг похожи на таковые у iGov, это:

  • гражданство, миграция, переезд;
  • регистрация (реестры);
  • социальная защита;
  • природные ресурсы и экология;
  • семья;
  • внешнеэкономическая деятельность;
  • безопасность и защита;
  • образование и культура;
  • недвижимое имущество и строительство;
  • сельское хозяйство;
  • транспорт;
  • финансы;
  • другие сферы хозяйственной деятельности.

Сервис похож дизайном на iGov, отличия только в функции, призванной облегчить использование сайта людям с нарушением зрения, а также в указании на сайте списка новостей и популярных электронных услуг.

На сайте «Кабинет электронных сервисов Министерства юстиции» указаны такие категории услуг:

  • государственные реестры;
  • государственная регистрация актов гражданского состояния;
  • прием граждан с помощью видеосвязи;
  • реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей;
  • деятельность арбитражных управляющих;
  • информационные системы;
  • электронный суд;
  • электронно-цифровая подпись.

Последний из рассмотренных нами порталов по предоставлению э-услуг – «Онлайн-дом юстиции» – состоит из следующих разделов:

  • регистрация бизнеса, общественных организаций и СМИ;
  • регистрация аренды земли;
  • социальный лифт;
  • SMS маяк;
  • информация из реестров;
  • повторная выдача документов.

И если информация об услугах, предоставляемых в рамках «Регистрация бизнеса, общественных организаций и СМИ, аренды земли», «Информация из реестров» и «Повторная выдача документов», в принципе, понятна из названия, то на двух других остановимся чуть более подробно.

«Социальный лифт» – раздел, где говорится о том, что на работу в органы государственной власти можно попасть без связей. На странице предоставляется возможность посмотреть вакансии и заполнить анкеты на стажировку в госструктуры или отправить резюме. «SMS маяк» – возможность получать уведомления про статус недвижимого имущества в Государственном реестре имущественных прав.

Порталы похожи, а множество услуг, размещенных на них, являются страницей с информацией об услуге и ссылкой на ресурс, где она может быть предоставлена. Но это не является проблемой конкретного сайта, даже наоборот: пока государство не сделало единый сервис для получения всех возможных услуг в электронной форме, можно пользоваться такими каталогами с поиском и фильтром по областям, с описанием и разделением электронных услуг по категориям.

Артем Бобок

По материалам AIN.UA
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