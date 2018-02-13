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Стало известно, на сколько в прошлом году подорожали путешествия автотранспортом

Стало известно, на сколько в прошлом году подорожали путешествия автотранспортом

Стоимость проезда автомобильным транспортом в прошлом году выросла почти на 20%, а железнодорожным – почти на 4%. Об этом говорится в отчете об итогах работы транспорта за 2017 год, опубликованном Минэкономразвития.

“В прошлом году ИПЦ транспортных услуг увеличился на 17,8%, в том числе автодорожного пассажирского транспорта – на 19,7% и железнодорожного – на 3,9%”, – сообщили в Минэкономразвития.

Напомним, по данным НБУ, в январе рост стоимости перевозок в городском маршрутном транспорте ускорился на фоне повышения цен на топливо. В частности, цены на топливо повысились на 21,8% из-за существенного подорожания нефти на мировых рынках и ослабления гривны.

По материалам УНН
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