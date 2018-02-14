Роботы Boston Dynamics научились кооперации (видео)

Андроиды от Boston Dynamics перешли от бега и сальто к более серьезным навыкам. В новом видеоролике компании четвероногий робот-собака SpotMini с помощью манипулятора самостоятельно открывает дверь и пропускает в нее своего роботизированного товарища. Boston Dynamics давно пытается сделать робособак более симпатичными и нестрашными. Однако новые способности делают устройства компании все больше похожими на роботов-убийц из сериала «Черное зеркало».

Американский разработчик роботизированных устройств Boston Dynamics опубликовал на своем YouTube-канале видеоролик, на котором робот-собака SpotMini демонстрирует новые способности. Драматургия ролика выстроена в лучших традициях Boston Dynamics. По коридору движется обычная модель четвероногого робота-пса, которая хочет пройти дальше, но останавливается перед запертой дверью.

В этот же момент из-за угла выходит модифицированный SpotMini, к «голове» которого прикреплен роботизированный манипулятор. Робот захватывает им ручку двери, открывает ее, затем делает проход шире и пропускает вперед своего товарища.

Пользователи YouTube признали ролик устрашающим. «Мы обречены», «Они идут. Готовьте ружья», — пишут комментаторы под видео. Многие сравнивают разработку Boston Dynamics с роботами из пятого эпизода последнего сезона «Черного зеркала», где роботы-собаки с похожей механикой движений убивали все на своем пути. Также они с ловкостью открывали двери, используя манипуляторы и наборы отмычек.