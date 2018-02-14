Роботы Boston Dynamics научились кооперации (видео)

Андроиды от Boston Dynamics перешли от бега и сальто к более серьезным навыкам. В новом видеоролике компании четвероногий робот-собака SpotMini с помощью манипулятора самостоятельно открывает дверь и пропускает в нее своего роботизированного товарища. Boston Dynamics давно пытается сделать робособак более симпатичными и нестрашными. Однако новые способности делают устройства компании все больше похожими на роботов-убийц из сериала «Черное зеркало».
Американский разработчик роботизированных устройств Boston Dynamics опубликовал на своем YouTube-канале видеоролик, на котором робот-собака SpotMini демонстрирует новые способности. Драматургия ролика выстроена в лучших традициях Boston Dynamics. По коридору движется обычная модель четвероногого робота-пса, которая хочет пройти дальше, но останавливается перед запертой дверью.
В этот же момент из-за угла выходит модифицированный SpotMini, к «голове» которого прикреплен роботизированный манипулятор. Робот захватывает им ручку двери, открывает ее, затем делает проход шире и пропускает вперед своего товарища.
Пользователи YouTube признали ролик устрашающим. «Мы обречены», «Они идут. Готовьте ружья», — пишут комментаторы под видео. Многие сравнивают разработку Boston Dynamics с роботами из пятого эпизода последнего сезона «Черного зеркала», где роботы-собаки с похожей механикой движений убивали все на своем пути. Также они с ловкостью открывали двери, используя манипуляторы и наборы отмычек.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Саакашвили заявил, что вернется в Украину после депортацииВчера, 10:45 - 2440 69
Высокий уровень жизни во всех странах мира технически недостижимВчера, 01:00 - 2750 31
Цены на бензин и дизтопливо продолжают снижатьсяВчера, 14:00 - 1905 9
Гройсман заявляет, что пора пересмотреть нормы строительства дорогВчера, 09:00 - 2127 7
Российские банки готовятся к отключению от SWIFTВчера, 19:00 - 2527 6
Российские банки готовятся к отключению от SWIFTВчера, 19:00 - 2527 6
Саакашвили заявил, что вернется в Украину после депортацииВчера, 10:45 - 2440 69
Биткоин может "упасть" в 2 раза. Почему крупнейший банковский холдинг США предсказал ему рекордный обвалВчера, 16:00 - 2379
У Гройсмана признали: Украина уже не получит все транши МВФВчера, 12:00 - 2269 3
Гройсман заявляет, что пора пересмотреть нормы строительства дорогВчера, 09:00 - 2127 7
Роботов научили абстрактно мыслить и планироватьВчера, 15:10 - 225
Baidu разработала алгоритм, предсказывающий популярность товаровПозавчера, 15:10 - 711
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанцию11.02.2018, 15:10 - 1077 2
Дрон-курьер от Airbus совершил первый тестовый полет в Сингапуре10.02.2018, 15:10 - 1041
Ученые Стэнфордского университета заявили о создании универсальной вакцины от рака09.02.2018, 15:10 - 3075 6
Високий рівень життя у всіх країнах світу технічно...Обговорення статей
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші