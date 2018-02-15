Вадим Баранов: Можно ли вывести из тени рынок аренды жилья в Украине?

В правительстве хотят урегулировать правила аренды жилья. По словам Геннадия Зубко, сейчас около 70% рынка аренды жилья в Украине находится в тени. Что же может изменить ситуацию?

Слова вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и ЖКХ не далеки от реальности. Однако вряд ли эта сфера требует действительно нового законодательства.

На сегодняшний день наем (аренда) жилья в Украине регулируется главой 59 Гражданского кодекса Украины. Согласно которой аренда жилья осуществляется на основании письменного договора найма жилья. Основными условиями такого договора являются:

цена аренды;

порядок оплаты;

срок аренды;

порядок оплаты коммунальных услуг;

лица, которые будут проживать вместе с нанимателем (лицом, которое нанимает жилье у владельца).

Однако, необходимо иметь в виду, что в случае установления срока найма жилья, такой договор считается заключенным на 5 лет. А в случае краткосрочной аренды, до одного года, в договоре не нужно указывать лиц, которые будут постоянно проживать с нанимателем.

Согласно существующим Правилам регистрации места проживания и Порядка передачи органами регистрации информации в Единый государственный демографического реестра, утвержденным Постановлением Кабинета министров Украины от 2 марта 2016 №207, регистрация места жительства возможна на основании имеющегося договора найма (аренды) жилья.

Этими правилами также установлена ​​возможность снятия с регистрации лиц по заявлению владельца имущества в случае окончания права на пользование указанным имуществом.

Для того, чтобы действительно иметь возможность защитить свои права в дальнейшем в суде, необходимо составлять договор найма жилья, а также обязательно акт приема-передачи имущества, которым будет фактически зафиксирован момент начала аренды.

На самом деле, рынок аренды жилья находится в тени в связи с нежеланием владельцев имущества регистрировать такие доходы и платить с них налоги, а также невозможностью государственных органов проверять это. Эту ситуацию может исправить только усиление контроля за передачей объектов жилищного фонда в аренду.

Однако, по моему убеждению, это не даст желаемого результата, поскольку владельцы не будут добровольно выполнять такие обязанности, а государственная фискальная служба лишена возможности такого контроля.

Также в своем заявлении вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ обратил внимание на возможность оплаты предприятиями арендных платежей за жилье своих работников и необходимостью урегулирования таких расходов предприятий.

На сегодняшний день любое предприятие может относить на свои затраты оплату аренды жилья за работника, однако в таком случае предприятие должно будет оплатить за работника подоходный налог и военный сбор, поскольку такая оплата будет считаться доходом для работника в понимании Налогового кодекса.

Однако, если бы предприятие компенсировало расходы своего работника на оплату аренды путем увеличения его заработной платы, то ему кроме уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора, также необходимо будет еще оплатить ЕСВ.

Суммируя все, можно сказать, что существующего законодательства достаточно для регулирования сферы правоотношений по аренде жилья. А потому никакой необходимости в создании отдельного закона для этого нет, однако есть необходимость в выполнении уже существующего и возможной либерализации налогового законодательства, о необходимости уплаты налога на доходы физических лиц в случае уплаты аренды жилья за работника.

Вадим Баранов, юрист ЮК «Алексеев, Боярчуков и партнеры»