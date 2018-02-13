Конец Wi-Fi в метро. Киев расторг договор о строительстве интернета в подземке

С 1 февраля 2018 года Киевская городская государственная администрация (КГГА) расторгла сделку с компанией Mosquito Mobile, выигравшей тендер на строительство сети Wi-Fi в Киевском метрополитене в 2014 году.
Об этом говорится в объявлении КГГА в газете Хрещатик, передает агентство Интерфакс-Украина.
“В соответствии с решением 19 декабря 2017 года постоянно действующей конкурсной комиссии по привлечению инвесторов к финансированию строительства, реконструкции, реставрации и т.п. объектов жилого и нежилого назначения, незавершенного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры Киева… с 1 февраля 2018 года фактически прекращен инвестиционный договор от 2 декабря 2014 года О строительстве WiFi-сети в Киевском метрополитене…” – говорится в объявлении.
Указанный договор был заключен между Киевским метрополитеном, компанией Москито Мобайл и департаментом экономики и инвестиций исполнительного органа КГГА.
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