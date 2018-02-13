Конец Wi-Fi в метро. Киев расторг договор о строительстве интернета в подземке

С 1 февраля 2018 года Киевская городская государственная администрация (КГГА) расторгла сделку с компанией Mosquito Mobile, выигравшей тендер на строительство сети Wi-Fi в Киевском метрополитене в 2014 году.

Об этом говорится в объявлении КГГА в газете Хрещатик, передает агентство Интерфакс-Украина.

“В соответствии с решением 19 декабря 2017 года постоянно действующей конкурсной комиссии по привлечению инвесторов к финансированию строительства, реконструкции, реставрации и т.п. объектов жилого и нежилого назначения, незавершенного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры Киева… с 1 февраля 2018 года фактически прекращен инвестиционный договор от 2 декабря 2014 года О строительстве WiFi-сети в Киевском метрополитене…” – говорится в объявлении.

Указанный договор был заключен между Киевским метрополитеном, компанией Москито Мобайл и департаментом экономики и инвестиций исполнительного органа КГГА.

Справка Finance.ua:

В декабре 2014 года КГГА и Фидомобайл – Mosquito Mobile подписали договор о строительстве сети WiFi в Киевском метрополитене.

Осенью 2017 года стало известно, что проект по строительству сети скоростного Wi-Fi в киевском метро заморожен.