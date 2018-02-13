Украина наращивает экспорт органической продукции в ЕС

За последние несколько лет Украина стала важным поставщиком органической продукции на западные рынки, в частности, в страны ЕС.

Об этом сообщает сайт “ПроАгро” со ссылкой на пресс-службу швейцарско-украинского проекта “Развитие органического рынка в Украине”.

Отмечается, что главными странами-импортерами украинской органической продукции являются Нидерланды, Германия, Великобритания, Италия, Австрия, Польша, Швейцария, Бельгия, Чехия, Болгария и Венгрия.

Украинские производители также экспортируют продукцию в США, Канаду, Австралию и некоторые страны Азии.

По данным ведущего органа сертификации “Органик Стандарт”, в 2017 году главными органическими продуктами (по объему), которые экспортировали его клиенты из Украины, были кукуруза, пшеница, соя, ячмень, пшеница спельта, подсолнечник, пшено, рапс, черника (замороженная), овес, просо, люпин, яблоки (свежие), гречка, горчица, бузина (плоды), семена тыквы, березовый сок, лен, хлопья, рожь, грецкий орех (ядро).

Также в страны ЕС экспортировались: облепиха, ежевика, шиповник, кориандр, горох, цвет бузины, клубника, клюква, яблочный концентрат, боярышник, жмых подсолнечника, мука твердой пшеницы, брусника, арония, ромашка (сушеная), конопля, малина и подсолнечное масло.