Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 236 0

Украина наращивает экспорт органической продукции в ЕС

Украина наращивает экспорт органической продукции в ЕС

За последние несколько лет Украина стала важным поставщиком органической продукции на западные рынки, в частности, в страны ЕС.

Об этом сообщает сайт “ПроАгро” со ссылкой на пресс-службу швейцарско-украинского проекта “Развитие органического рынка в Украине”.

Отмечается, что главными странами-импортерами украинской органической продукции являются Нидерланды, Германия, Великобритания, Италия, Австрия, Польша, Швейцария, Бельгия, Чехия, Болгария и Венгрия.

Украинские производители также экспортируют продукцию в США, Канаду, Австралию и некоторые страны Азии.

По данным ведущего органа сертификации “Органик Стандарт”, в 2017 году главными органическими продуктами (по объему), которые экспортировали его клиенты из Украины, были кукуруза, пшеница, соя, ячмень, пшеница спельта, подсолнечник, пшено, рапс, черника (замороженная), овес, просо, люпин, яблоки (свежие), гречка, горчица, бузина (плоды), семена тыквы, березовый сок, лен, хлопья, рожь, грецкий орех (ядро).

Также в страны ЕС экспортировались: облепиха, ежевика, шиповник, кориандр, горох, цвет бузины, клубника, клюква, яблочный концентрат, боярышник, жмых подсолнечника, мука твердой пшеницы, брусника, арония, ромашка (сушеная), конопля, малина и подсолнечное масло.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Аграрный рынок
Смотри также
Весь рынок:Аграрный рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018